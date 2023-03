Anticipazioni GF Vip 16 marzo: come è andata la cena romantica di Daniele e Oriana?

Il Gf Vip del 16 marzo ha visto protagonisti Daniele e Oriana con una cena romantica organizzata da Alfonso Signorini in una sala privata.

Nonostante l’occasione, la cena è stata giudicata deludente poiché il cibo è stato preparato da Dal Moro e Marzoli. Mentre alcuni fan hanno apprezzato l’idea di vedere i due concorrenti da soli, altri hanno criticato l’assenza di un momento romantico.

Daniele e Oriana: cena romantica deludente e confidenze

Durante la cena, Daniele ha confidato a Oriana di aver subito bullismo durante l’infanzia e di non aver mai avuto molti amici. Questi dettagli, che non aveva mai svelato prima d’ora, hanno fatto apprezzare ai fan la voglia di Daniele di farsi conoscere da Oriana.

Dopo la cena, i due concorrenti si sono intrattenuti al tavolo da biliardo, mostrando una certa complicità, ma hanno anche lamentato le luci troppo forti. Oriana ha poi raccontato a Giaele e Micol di essersi sentita a disagio durante la cena, in una stanza privata con tutte le telecamere puntate su di loro. Inoltre, stasera è prevista una sorpresa per Giaele, che in passato ha avuto un duro confronto con Sonia Bruganelli, e per Micol, l’altra destinataria della sorpresa, in modo da risollevarle prima della finale.

Luca Onestini e il “sale gate”: presunto caso di bullismo?

Le anticipazioni del 16 marzo hanno anche evidenziato un nuovo presunto caso di bullismo all’interno della casa. Su social, è circolato un video che avrebbe visto Luca Onestini gettare del sale al passaggio di Nikita Pelizon. Tuttavia, Deianira Marzano ha chiarito che il video non è completo e scagionerebbe totalmente Onestini dall’accusa di bullismo.

Nonostante ciò, Nikita ha ribadito più volte di sentirsi sola e isolata dal gruppo, e molti fan hanno notato un maggiore coinvolgimento di Luca nei suoi confronti dopo l’ultimo scontro in puntata. Alcuni pensano che sia una strategia per evitare altri problemi, mentre altri credono in un reale avvicinamento del gruppo verso di lei.

Infine, la serata di stasera riserverà sorprese per i concorrenti, tra cui un televoto sorprendente che potrebbe cambiare le carte in tavola per la finale.