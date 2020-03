Anticipazioni Don Matteo 13, Terence Hill svela cosa accadrà e quali personaggi ci saranno

Terence Hill continua a riscuotere un grande successo con la serie tv Don Matteo. Da poco terminata la stagione 12 è stata confermata la realizzazione di una nuova stagione, la tredicesima. Che cosa accadrà in Don Matteo 13?

E’ lo stesso Terence Hill a dare alcune anticipazioni, che vanno dal numero degli episodi ai personaggi che ritroveremo in questa nuova stagione.

Don Matteo 13: Terence Hill propone meno puntate

Realizzare stagioni molto lunghe, composta da 10 o più puntate richiede un lavoro non indifferente il che aumenta non di poco l’attesa dei telespettatori che devono quindi attendere anche un paio d’anni per vedere la nuova stagione di una serie che amano.

Terence Hill, quindi, vorrebbe proporre ai produttori di Don Matteo 13 di ridurre il numero delle puntate così da poter andare in onda con la nuova serie in un arco temporale minore.

“Per realizzare 10 puntate servono quasi due anni di lavoro: uno per la scrittura e almeno nove sul set. E’ un impegno importante che ci consente di proporre una stagione ogni due anni. La mia idea è di cambiare la struttura, sul modella di Montalbano, e fare non dieci ma cinque episodi per ogni stagione”.

In questo modo, quindi, Don Matteo 13 potrebbe andare in onda già l’anno prossimo.

Anticipazioni Don Matteo 13, quali personaggi ci saranno?

Gli appassionati di Don Matteo sanno che nelle varie stagioni si sono susseguiti non pochi personaggi e quindi ci si chiede quali personaggi rivedremo in Don Matteo 13 e quali invece ci lasceranno.

Terence Hill ha rassicurato i fan, affermando che i personaggi storici come Anna Olivieri, il maresciallo Cecchini, Natalina e Pippo saranno sicuramente presenti nella nuova stagione. “Il capitano, anzi la capitana Anna, non si tocca: se ce la tolgono, Nino Frassica e io facciamo sciopero” afferma Terence Hill “Come lei, non possiamo toccare i personaggi storici della serie: il maresciallo Cecchini, Pippo e Natalina. Piuttosto, penso a qualche nuovo arrivo, magari un ospite in canonica. Vedremo, gli sceneggiatori lavoreranno sicuramente anche a questo”.

Non resta, quindi, che attendere le puntate di Don Matteo 13 per scoprire cosa ci avranno riservato autori e sceneggiatori.