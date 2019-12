Anticipazioni "Domenica In", gli ospiti attesi nella puntata del 15 dicembre

Nuovo appuntamento con “Domenica In“, la storica trasmissione di Rai Uno guidata da Mara Venier. Domenica 15 dicembre, dopo il consueto appuntamento col notiziario Tg1, inizierà una nuova scoppiettante puntata del leggendario talk show di casa Rai. A partire dalle ore 14:00, la 69enne veneta accoglierà cantanti di spicco, incontrerà in studio protagonisti con storie da raccontare e terrà compagnia ai suoi fedeli telespettatori.

La 14esima puntata di “Domenica In” sarà dedicata a cinque personaggi molto amati dal pubblico italiano. Tuttavia, alcuni degli ospiti attesi suoneranno familiari agli spettatori di Rai Uno. La conduttrice Mara Venier incontrerà la cantante salentina Emma Marrone, al centro del gossip per i suoi recenti problemi di salute, la quale è già apparsa in una delle scorse puntate del talk show.

La presentatrice veneta accoglierà nel suo accogliente salotto tv un altro grande artista del panorama musicale italiano: il celebre e amatissimo cantautore Tiziano Ferro. Il 39enne di Latina concederà un’intervista esclusiva per Rai Uno e si esibirà dal vivo, interpretando alcuni dei suoi ultimi brani musicali in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

E ancora, seguirà un’intervista all’ex velina sarda Elisabetta Canalis che, direttamente dagli Stati Uniti, racconterà degli ultimi avvenimenti che stanno costellando la sua vita familiare, professionale e sociale. Ma non è finita qui: la regina di “Domenica In” accoglierà nel suo salotto tv l’attore romano Edoardo Leo e il giornalista e scrittore Mario Calabresi, il quale parlerà del suo ultimo capolavoro letterario.

Grande spazio verrà dedicato anche a Telethon, la storica maratona televisiva volta a raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare. In occasione dell’anniversario dei 30 anni di Telethon, nello studio di “Domenica In” interverrà direttamente l’esimio presidente della Fondazione, ovvero Luca Cordero Di Montezemolo. La raccolta fondi di “Domenica In” sarà destinata, anche quest’anno, a far avanzare la ricerca scientifica.