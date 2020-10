Anticipazioni "Doc – nelle tue mani", puntata 22 ottobre: Andrea vicino alla verità

Il prossimo giovedì 22 ottobre andrà in onda su Rai Uno la sesta puntata della serie Doc – Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero nei panni del primario di medicina Andrea Fanti, il quale perde la memoria dopo che il padre di un paziente deceduto per un errore medico.

Nei due episodi in onda la prossima settimana – intitolati rispettivamente Cause ed effetti e L’imprevisto – Andrea sarà finalmente vicino a scoprire la verità sul suo incidente e capirà anche di aver avuto una relazione con la collega Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli). I medici saranno poi alle prese con un grave incidente che coinvolgerà tutta la popolazione italiana e loro saranno chiamati a prestare soccorso.

In Cause ed effetti, Andrea riesce a ritrovare la cartella del paziente deceduto per un errore medico e partendo da qui riesce a ricostruire piano piano tutta la drammatica vicenda: per Sardoni le cose si mettono male e comincia a temere di essere stato scoperto, per questo motivo quando Andrea chiede il suo aiuto, il medico si rifiuta di collaborare per non essere radiato dall’ordine dei medici. La stessa cosa fa anche l’ex moglie di Andrea, Agnese, la quale teme per la reputazione del suo ospedale. Crisi tra Alba e Riccardo, così come tra Gabriel ed Elisa: tra gli specializzandi, infatti, le cose non vanno per niente bene.

Ne L’Imprevisto, il secondo episodio in onda giovedì 22 ottobre, i medici sono alle prese con un gravissimo incidente ferroviario che ha sconvolto l’Italia intera: tutti lavorano giorno e notte per dare una mano e l’intero ospedale diviene un pronto soccorso improvvisato destinato ad accogliere più feriti possibili.

Tra i ragazzi coinvolti nell’incidente arriva in ospedale anche una giovane, che lo specializzando Riccardo conosce molto bene: è così che un capitolo della sua vita che il giovane medico pensava chiuso si riapre improvvisamente.