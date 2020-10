Anticipazioni Daydreamer: la proposta di matrimonio

La serie Daydreamer – Le ali del sogno continua ad ottenere consensi, tanto che Mediaset ha deciso di ampliare lo spazio dedicato alla soap al sabato pomeriggio; salvo modifiche, l’orario della messa in onda del sabato è stato prolungato di un’ora. Sabato 31 ottobre la soap andrà in onda già dalle 14:10 e non dalle 15:00, fino alle 16:00, per ben quasi due ore di programmazione. Rimane invariato l’appuntamento di domenica dalle 16:20 alle 17:20.

La puntata di domenica si è chiusa con la scoperta da parte di Mackinnon che Fabbri sta per lanciare un nuovo profumo. Sabato vedremo che Ceyda decide di avvisare subito Can e gli chiede di sviluppare una campagna per lanciare il profumo di Mackinnon prima di quello di Fabbri. Sanem intuisce che il nuovo profumo di Fabbri è in realtà il suo. Can chiede a tutti i dipendenti di fare gli straordinari alla sera a casa sua , ma la serata di lavoro è rovinata dall’arrivo di Huma che senza essere invitata si trasferisce a casa dei due figli. Huma incomincia a trattare con gentilezza Sanem, nessuno però crede alla sua buona fede e le sue vere intenzioni vengono svelate quando arriva anche Ceyda, invitata proprio da lei per passare una serata con Can. Il ragazzo con la scusa del lavoro e della stanchezza si sottrae alla trappola.

Intanto al quartiere i pettegolezzi non si fermano, ma cambiano solo i protagonisti. Mentre Ayhan è per strada viene fermata da Aysun e una vicina che le chiedono quando si terrà il matrimoni tra sua fratello Osman e Leyla, la voce del matrimonio messa in circolo da Muzaffer si diffonde fino ad arrivare a Mevkibe che vuole spiegazioni dalla figlia.

Sanem decide di dire la verità sul profumo a Can, ma quando il giorno dopo arriva al lavoro anche lui le propone di allontanarsi e di andare al rifugio per poterle parlare di una questione importante. Anche Emre chiede a Sanem di parlarle in provato, ma il fratello lo anticipa. Il più giovane dei Divit vuole chiedere alla ragazza di non svelare nessun segreto al fratello per non sconvolgerlo e non farlo andare via.Chiede aiuto a Leyla e insieme decidono di andare al rifugio per fermare Sanem.

La proposta di matrimonio

Intanto Can e la sua amata giungono al rifugio addobbato in modo romantico e lui le fa un’ennesima dichiarazione d’amore seguita da una proposta di matrimonio. Si scopre che il fotografo ha fatto adattare la pietra di luna rotta ad un anello di fidanzamento. Sanem, piena di sensi di colpa, dice a Can che non può ancora accettare e che prima deve dirgli qualcosa di molto importante.

Can non demorde, vuole sapere come sta Mevkibe e che cosa è la questione importante che impedisce a Sanem di accettare la sua proposta. I due si incontrano e Sanem, convinta da Emre a non dire nulla, improvvisa scuse a cui Can non crede e il fotografo -sconsolato- le dice che loro due non provano purtroppo le stesse cose. I problemi per la povera ragazza non finisono qui, in azienda Aylin cerca informazioni sulla nuova campagna per conto di Fabbri e trova il quaderno degli appunti di Sanem con il suo nuovo slogan.