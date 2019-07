Anticipazioni “Bitter Sweet” puntata 5 luglio: Demet e Hakan ottengono l’affido di Bulut

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore tornano puntuali come sempre per raccontarci cosa accadrà nella puntata di venerdì 5 luglio 2019. Ricordiamo che la soap con protagonisti Nazli e Ferit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45. Inoltre, è possibile rivedere tutti gli episodi sull’app o il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo assieme la trama!

L’imminenza del responso del giudice sull’affido del piccolo Bulut infiamma lo scontro tra Ferit e Hakan: entrambi cercano di ottenere una sentenza favorevole, screditando l’avversario. Cosa succederà?

Bitter Sweet: anticipazioni trama del 5 luglio 2019

Nuovi problemi per Fatos: l’aspirante stilista amica di Nazli ha infatti perso il lavoro, ma Denis gli offre un posto nel suo locale. Intanto, ancora nulla di fatto tra Fatos e Engin. Fiutato il pericolo, Hakan riesce a sfuggire alla trappola che Ferit gli ha preparato. Successivamente, l’astuto marito di Demet cerca a sua volta di cogliere in fallo l’Aslan, ingaggiando Buse affinché lo seduca.

Quando sono a cena, Buse però finisce per rivelare a Ferit il piano di Hakan. Il giorno dell’udienza è arrivato e finalmente il giudice stabilirà a chi tra Hakan e Demet da una parte, Ferit e Nazli dall’altra, sarà affidato Bulut. Dopo essere stato ascoltato, il bambino conferma di voler vivere con Ferit e Nazli.

L’avvocato di Demet però ha un’asso nella manica: il legale fa vedere al giudice alcune foto di Buse e Ferit, e poi ancora di Nazli e Ferit, insinuando in questo modo che l’imprenditore intrattenga più di una relazione allo stesso tempo. Il giudice decide così di affidare definitivamente il povero Bulut a Demet e a suo marito Hakan. Riusciranno Ferit e Nazli a riportare il piccolo a casa? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.