Anticipazioni “Bitter Sweet” puntata 14 giugno: muoiono la madre e il padre di Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a raccontarci cosa capiterà ai nostri amati Nazli e Ferit nella puntata di venerdì 14 giugno 2019. Vi ricordiamo che la soap turca viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 15.30. Inoltre, sarà possibile rivedere le puntate sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso vediamo insieme la trama!

La famiglia di Ferit e quella di Hakan si stanno contendendo un importante appalto. Il giorno tanto atteso per stabilire il vincitore è finalmente arrivato e a prevalere è la famiglia di Ferit. Fatos, Asuman e Nazli si stanno intanto preparando per passare la serata in un locale nel quale andrà a cantare la loro amica Alya. Hakan va via infuriato dopo essere stato ancora una volta battuto da Ferit.

Deniz accoglie Asuman, Fatos e Nazli nel locale dove sta per esibirsi Alya. In seguito, li raggiungono anche Ferit ed Engin. L’arrivo dei due suscita l’imbarazzo di Nazli e Fatos. Quest’ultima, intanto, scappa dal locale per paura di trovarsi davanti Engin, il ragazzo di cui si è infatuata.

Dopo che Alya ha finito di esibirsi, anche Ferit lascia il locale. Mentre si allontana, l’Aslan riceve una telefonata che lo sconvolge ed in seguito alla quale chiama Deniz chiedendogli di raggiungerlo immediatamente in ospedale. Purtroppo, Zeynep e Demir hanno perso la vita in un pauroso incidente stradale, mentre il piccolo Bulut ha riportato delle ferite molto gravi, rimanendo paralizzato. Come reagirà Ferit di fronte a questa sciagura che si è abbattuta sulla sua famiglia?

Fortunatamente, Bulut sopravvive anche se fortemente provato nel fisico e nell’animo. Intanto zio Ferit cerca di non fare mancare il suo sostegno al nipote. Dopo il funerale di Zeynep e Demir, Ferit e Nazli decidono di andare a vivere insieme per il bene di Bulut. Cosa succederà ora? Per saperlo, non perdete il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.