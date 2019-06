Anticipazioni “Bitter Sweet” puntata 13 giugno: Nazli esce con Deniz

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a svelarci cosa succederà nella puntata di giovedì 13 giugno 2019, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Vi ricordiamo, inoltre, che potrete rivedere le avventure di Ferit e Nazli sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso vediamo in dettaglio la trama!

Deniz confida per telefono a Ferit di aver perso la testa per una ragazza, con la quale ha in programma un appuntamento proprio per la serata odierna. Nel frattempo, Nazli (Ozge Gurel) dice a Fatos e Asuman di avere grosse difficoltà sul lavoro per via del pessimo carattere del signor Ferit Aslan, il suo datore di lavoro. Inoltre, confida all’amica e alla sorella che questa sera uscirà insieme a Deniz.

Anticipazioni Bitter Sweet: Deniz resta colpito da Nazli

In occasione della loro prima uscita, Deniz porta Nazli a visitare una struttura per animali in difficoltà. Questo resta colpito dalla sensibilità e dal comportamento della giovane, tanto che decide di passare con lei l’intera serata. Che si stia innamorando della Piran?

Il piccolo Bulut ha conosciuto Nazli a casa di suo zio Ferit, mentre era intenta a cucinare per lui. Il bambino è rimasto subito entusiasta della sua nuova amica, tanto da chiedere alla madre Zeynep di invitare Nazli alla cena, alla quale saranno presenti anche Demir e Ferit. Dato che Zeynep non vedeva Bulut così felice da tanto tempo, ha deciso di accontentarlo. Dopo aver passato una piacevole serata, i quattro si recano all’abitazione di Deniz.

È in questo modo che Nazli viene a sapere che il famoso zio del piccolo Bulut non è altri che il suo amico. Cosa accadrà ora? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.