Anticipazioni “Bitter Sweet” puntata 12 giugno 2019: Ferit si innamora di Nazli?

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore tornano puntuali per raccontarci la trama della puntata di mercoledì 12 giugno 2019, che andrà in onda su Canale 5 come al solito dalle 14.45 alle 15.30. Vi ricordiamo, inoltre, che sarà possibile rivedere la puntata on demand sul sito o l’app di Mediaset Play. Ma adess0 scopriamo cosa sta per succedere ai nostri amati Nazli e Ferit.

Nazli racconta a Fatos che la sua insegnante di lingua giapponese la invitata ad una festa, ritenendola un’ottima opportunità per mettere in pratica ciò che ha imparato. La giovane si prepara dunque a prendere parte all’evento, non sapendo che ci sarà pure Ferit, il quale è in affari con il signor Nakatami. Quando il manager si accorge della presenza della Piran, resta colpito dalla sua bellezza. Infatti, non l’aveva mai vista in altri abiti, che non fossero la sua tenuta da lavoro.

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: anticipazioni del 12 giugno 2019

L’amico dell’Aslan, Engin, gli riferisce però di aver visto Nazli in un locale di pessima reputazione, in cui le ragazze vanno per abbordare gli uomini ricchi. La cosa delude molto Ferit. Intanto Nazli si fa a notare alla festa anche per la sua sbadataggine: ha infatti versato un intero bicchiere sull’abito della moglie di Nakatami.

L’ottimo giapponese di cui fa sfoggio, però non solo induce la signora Nakatami ad accettare le scuse di Nazli, ma la porta anche ad invitare la giovane a sedersi al suo tavolo. Sopraggiunge pure Ferit, mentre la donna gli chiede con tono scherzoso quando si deciderà a sposare Nazli. Tutti è due sono molto imbarazzati, ma fingono indifferenza. Intanto il signor Nakatami chiede all’Aslan se è possibile prendere un caffè dal suo terrazzo, da quale si gode di ottimo panorama. Inoltre, gli chiede di portare pure la Piran.

Nazli, Ferit e i coniugi Nakatami si trovano sulla splendida terrazza della villa dell’Aslan. Dopo aver passato delle ore molto piacevoli a parlare di tutto, i due giovani salutano i loro ospiti, che per ricambiare li invitano a loro volta ad andare a trovarli in Giappone. Rimasta sola con Ferit, Nazli riesce però a malapena a reggersi a causa della stanchezza. L’Aslan le chiede allora di passare la notte da lui, aggiungendo anche che è riuscita ad ottenere quello che voleva. La giovane resta meravigliata. Cosa avrà voluto dirle Ferit? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.