Anticipazioni “Bitter Sweet” puntata 11 giugno 2019: il piccolo Bulut invita a cena Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a raccontarci la trama dell’episodio di martedì 11 giugno 2019 della soap con protagonista l’attrice Ozge Gurel, da noi famosa per avere interpretato Oyku Acar, nell’altra celebre soap turca Cherry Season. Vi ricordiamo che la puntata sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 14.45 e che verrà riproposta in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio la trama!

La bella e aspirante cuoca Nazli (Oyku Acar) incontra per la prima volta il suo datore di lavoro, Ferit (l’attore turco Can Yaman), un affascinante e facoltoso manager manico dell’ordine. I due hanno così modo di chiarire le loro reciproche posizioni. Una sera, Bulut, il nipote di Ferit, viene affidato allo zio e Nazli su richiesta del bambino decide di restare al di fuori del suo consueto orario di lavoro per cucinare e fare compagnia al piccolo.

Anticipazioni Bitter Sweet: il bambino è entusiasta di Nazli, ma lo zio…

Bulut è chiaramente contento della sua nuova amica Nazli e aver giocato a cuscinate con lei è stato davvero un momento pieno di entusiasmo e di allegria, che lo ha reso molto felice. Era da tanto che il bambino non si divertiva tanto. La cosa non viene però apprezzata allo stesso modo da Ferit, che evidentemente aveva in mente altro per distrarre il nipote. I due finiranno per discutere anche di questo.

Nonostante Ferit e Nazli la pensino diversamente su tante cose, tutto sommato la giovane non sembra più correre il rischio di perdere il posto, finché sua sorella Asuman sottrae un oggetto dalla stanza di Ferit, mettendo Nazli in una spiacevole situazione.

Come se non bastasse, la sorella della Piran continua ad insinuare che lei abbia un flirt con il manager. Come riuscirà la nostra amica a cavarsela stavolta? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.