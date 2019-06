Anticipazioni “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore” puntata 27 giugno: Ferit non si fida più di Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore tornano puntuali come sempre per raccontarci cosa accadrà nella puntata di giovedì 27 giugno 2019. Ricordiamo ai fan che la soap turca va in onda dal lunedì al venerdì, a partire alle 14.45 su Canale 5. Inoltre, viene riproposta in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma adesso vediamo assieme la trama!

Engin vede Fatos in una galleria e pensa che lei abbia lì il suo negozio da stilista. Al fine di farle una sorpresa la segue, ma la sorprende mentre consegna un curriculum ad un operatore. Deluso per aver scoperto che la giovane gli ha mentito, Engin se ne va senza dare a Fatos la possibilità di spiegarsi.

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: anticipazioni trama 27 giugno 2019

Subito dopo Engin si reca da Ferit e gli racconta ciò che ha scoperto su Fatos. I due amici parlano a lungo, soprattutto di come sia difficile al giorno d’oggi fidarsi delle donne. Inoltre, Engin dice all’Aslan che a lui non interessava che Fatos fosse ricca o povera, ma evidentemente per lei non vale altrettanto. Ferit a quel punto consiglia all’amico di voltare pagina, poiché la donna di cui si è innamorato si è dimostrata un’arrampicatrice sociale.

Dopo di ciò, Ferit, che ha sempre avuto dei dubbi sull’dell’onestà di Nazli, inizia a trarre le sue conclusioni sulla giovane: sua sorella Asuman ha rischiato di essere arrestata per furto, la sua amica Fatos è un’approfittatrice, di conseguenza se Nazli frequenta persone simili anche lei deve essere come loro. Engin, però, prende le difese di Nazli dicendo che per lui, lei è diversa, in quanto si vede che è affezionata davvero a Bulut.

Ad un certo punto, l’Aslan dice a Engin che Nazli non sarà invitata al compleanno del nipote in quanto non è sua parente. Non sa però che ci sta pensando già Demet ad invitarla. Cosa farà Ferit quando si troverà davanti Nazli? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.