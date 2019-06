Anticipazioni “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore” puntata 26 giugno: Bulut sente la mancanza di zio Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a rivelarci cosa avverrà nella puntata di mercoledì 26 giugno 2019. Ricordiamo, inoltre, che la soap con protagonisti Nazli e Ferit va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 al solito orario delle 14.45. Inoltre, possiamo rivedere gli episodi già trasmessi sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo assieme la trama!

Ferit è sul punto di riceve informazioni sull’autore delle foto e Nazli, che sa che è stata Asuman, sviene. Quando rinviene scopre che dalle fotografie sono state eliminate tutte le informazioni, tranne quella sul modello di telefonino che le ha scattate. Intanto Asuman va da Demet per chiederle come comportarsi.

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: anticipazioni trama del 26 giugno 2019

Nonostante non abbia accettato di lavorare per Demet, Nazli cerca di far sentire la sua vicinanza al piccolo Bulut, andando a trovarlo ogni giorno. La giovane cuoca percepisce però che il bambino sente molto la mancanza di suo zio Ferit. L’Aslan, infatti, non può recarsi a far visita al nipote perché questo è stato affidato a Demet e Hakan, con i quali è in pessimi rapporti ormai da anni.

Il compleanno di Bulut è alle porte e questa potrebbe essere l’occasione giusta per ricongiungere zio e nipote, facendo passare loro un po’ di tempo insieme fuori dalle mura domestiche. Riuscirà Nazli a trovare il modo giusto per permettere a Ferit di riabbracciare Bulut?

Nel frattempo, Fatos vorrebbe rivelare a Engin che non è proprietaria di una casa di moda come lei gli ha fatto credere, ma Alya non reputa sia una buona idea. Riuscirà l’aspirante stilista a raccontare la verità all’uomo per cui ha perso la testa senza correre il rischio di deluderlo? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.