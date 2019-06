Anticipazioni “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore” puntata 25 giugno: Nazli si sente male. Asuman corre da Demet

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a stupirci con la trama della puntata di martedì 25 giugno 2019. Ricordiamo ai fan che potranno seguire le avventure di Nazli e Ferit su Canale 5 da lunedì a venerdì, a partire dalle 14.45. Inoltre, è possibile rivedere tutti gli episodi sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio cosa ci aspetta!

Nazli è molto arrabbiata con Asuman per la faccenda delle foto e vorrebbe raccontare tutto a Ferit, ma teme in questo modo di perdere la sua fiducia. Bulut si trova in ospedale a causa di un piccolo infortunio. Nazli e Ferit si precipitano immediatamente da lui, ma si incontrano con Demet con la quale hanno una discussione.

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: anticipazioni episodio del 25 giugno 2019

Fatos vorrebbe rivelare a Engin che non è una stilista affermata come lei gli ha fatto credere, ma secondo Alya non sarebbe una buona idea. Come farà allora la giovane a tirarsi fuori da questa incresciosa situazione che lei stessa ha contribuito a creare?

Ferit vuole scoprire al più presto chi è stato a fornire ad Hakan e Demet le foto del documento in suo possesso, che ha permesso ai due di ottenere dal giudice l’affidamento di Bulut. Consapevole che la colpevole è sua sorella, Nazli intanto ha un mancamento, molto probabilmente dovuto alla grande tensione accumulata.

Quando la giovane cuoca rinviene, scopre che dalle fotografie sono state cancellate tutte le informazioni, tranne quella sul modello del telefono che le ha scattate. Nel frattempo, Asuman è molto preoccupata e si precipita da Demet per chiederle come gestire la situazione. Cosa le suggerirà di fare la moglie del perfido Hakan? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.