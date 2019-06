Anticipazioni “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore” puntata 20 giugno: Asuman tradisce Nazli e Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte ad entusiasmarci con il racconto della trama della puntata di giovedì 20 giugno 2019. Vi ricordiamo che la soap va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle ore 14.45. Inoltre, viene riproposta in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma ora scopriamo assieme cosa sta per accadere ai nostri amati Ferit e Nazli.

Demet continua a chiedere a Deniz di poter rivedere suo nipote Bulut, quindi si presenta all’abitazione di Ferit portando un boomerang in regalo al piccolo. Nel frattempo, Ferit e il suo amico Engin pensano che Hakan e Demet vogliano Bulut solo per un fine economico.

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: Demet e Hakan ottengono l’affido di Bulut

Mentre Engin e l’Aslan sono intenti a giocare con il bambino, Asuman fotografa dei documenti di importanza cruciale per l’affido di Bulut. In seguito, Asuman e Fatos vengono invitate da Deniz a casa sua, dove assisteranno ad un’esibizione della loro amica Alya. Nazli, invece, passerà la serata a casa di Ferit, assieme all’Aslan e al nipote. Qui i tre trascorreranno una piacevolissima serata.

Ferit chiede a Tarik di recarsi a casa di Nazli a prendere gli oggetti personali della ragazza. Ad aprirgli la porta, trova Fatos e rimane stupito nello scoprire che questa non è altri che la coinquilina della giovane cuoca.

Grazie alle foto dei documenti che Asuman ha venduto a Demet, la donna riesce ad ottenere dal giudice l’affido temporaneo di Bulut. Zio Ferit, però, non ha alcuna intenzione di darsi per vinto ed intende lottare per impedire che Bulut finisca nelle mani di Demet e di suo marito Hakan. Inoltre, vuole scoprire assolutamente chi è stato a dare le informazioni a Demet. Intanto è arrivato per Bulut il momento di trasferirsi a casa dei suoi perfidi zii. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore”.