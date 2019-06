Anticipazioni "Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore", puntata 2 luglio: Demet è gelosa di Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a stupirci con la trama dell’episodio di martedì 2 luglio 2019. Ricordiamo ai fan che le vicende dei nostri amati Ferit e Nazli vanno in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì a partire dalle 14.45. Ma adesso scopriamo in dettaglio la trama!

Nazli si reca a lavoro, quando si accorge che la stanza di Ferit non è stata ancora sistemata. All’improvviso l’Aslan appare alle sue spalle spaventandola. Dopo averlo sgridato perché non ha segnalato la sua presenza, la Piran si rende conto che è influenzato ed è questo il motivo per cui è rimasto a casa.

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: anticipazioni trame 2 luglio 2019

Nazli decide di preparare un brodo di pollo a Ferit, ma quando glielo porta lo trova addormentato. Cerca poi di sollevargli il cuscino, ma lui si sveglia e le domanda se avesse intenzione di soffocarlo. A quel punto, lei gli tocca la fronte e si accorge che ha la febbre molto alta e chiama immediatamente un medico.

Il dottore visita Ferit e chiede a Nazli se per caso può restare la notte, visto che l’Aslan nelle sue condizioni ha bisogno assolutamente di qualcuno che si prenda cura di lui. La giovane cuoca telefona perciò a Fatos per spiegarle la situazione e dirle che non potrà andare al concerto di Alya. A sorpresa si presenterà a casa di Ferit, Demet che non gradirà affatto la presenza di Nazli. Folle di gelosia, la moglie di Hakan si prepara ad agire contro la cuoca. Che avrà intenzione di fare?

Nel frattempo, anche la sua amica Fatos ha la possibilità di restare da sola con Engin. I due, infatti, per pura casualità resteranno bloccati in ascensore insieme e potranno approfittare della situazione per risolvere i loro problemi. Ci riusciranno? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.