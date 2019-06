Anticipazioni “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore” puntata 18 giugno: Nazli fa arrabbiare Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore tornano puntuali come sempre per raccontarci cosa accadrà ai nostri amati Nazli e Ferit nella puntata di martedì 18 giugno 2019. Ricordiamo ai telespettatori che la soap turca viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 su Canale 5. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme la trama!

Dopo la morte dei suoi genitori Demir e Zeynep, il piccolo Bulut è andato a vivere a casa di zio Ferit. Anche Nazli è tornata a lavorare a casa dell’Aslan per aiutare il bambino a riprendersi. Intanto Ferit viene a sapere che i meschini Demet e Hakan hanno chiesto anche loro l’affidamento di Bulut e ne condivide i timori con l’avvocato, oltre che con Nazli ed Engin.

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: anticipazioni trama del 18 giugno 2019

Ferit teme, inoltre, che i suoi avidi parenti possano rapire il nipote, per questo è costretto a chiedere ad Azli di non uscire di casa insieme a lui. Nel frattempo, Fatos e Tarik approfondiscono la loro conoscenza, recandosi a pranzo insieme. Che sia l’inizio di qualcosa di importante tra i due?

Disubbidendo a quello che gli aveva raccomandato l’Aslan, Nazli porta di nascosto Bulut al cinema. Mentre è intenta a guardare il film con il bambino, la giovane riceve una telefonata da parte di un poliziotto che la informa che sua sorella Asuman è stata arrestata per aver commesso un furto dentro ad un negozio di abbigliamento.

La giovane cuoca sarà così costretta a portare con sé anche Bulut alla centrale di polizia. Poi mentre il bambino chiacchiera con un poliziotto suona il telefono. È Ferit che scoperto l’accaduto corre immediatamente da loro. La Piran è imbarazzata per la situazione. Come riuscirà Nazli a giustificarsi con Ferit per avergli disubbidito? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.