Anticipazioni “Beautiful”: trame puntate dal 6 al 12 maggio 2019

Le anticipazioni di Beautiful tornano puntuali per svelarci cosa succerà nelle puntate in onda su Canale 5 fra lunedì 6 e domenica 12 maggio 2019. Ma adesso scopriamo puntata per puntata le trame della settimana.

6 maggio. Finita la sfilata, Hope si reca in camerino per prendere la borsa e ne approfitta per cambiarsi d’abito. Arriva Liam e la trova in lingerie. I due sono felici per la buona riuscita della serata e finiscono per abbracciarsi. È in quel momento che Steffy arriva e li sorprende. Alla vista di Hope seminuda insieme al suo fidanzato, Steffy ha una reazione durissima: ella accusa i due di essere falsi ed ipocriti.

7 maggio. Mentre Steffy inveisce contro i due, Liam e Hope sono imbarazzatissimi: la Logan si copre immediatamente, mentre lui cerca di negare l’evidenza. Poi, dice a Steffy di essere confuso e di non sapere quale decisione prendere. La figlia di Ridge è ferita e delusa, e va via lasciandoli di stucco.

8 maggio. Hope rimane sorpresa dalla reazione della Forrester, mentre Liam è convinto di riuscire a riparare il danno fatto con la madre di sua figlia. Intanto Steffy è in preda al pianto: mentre guida non vede un ostacolo sulla strada e rischia di fare un pauroso incidente. Ridge e Brooke parlano del successo della sfilata, ma hanno opinioni diametralmente opposte sulla vicenda di Liam e Hope.

Anticipazioni Beautiful: Steffy accetta di sposare Bill

9 maggio. Liam si reca a casa per parlare con Steffy e spiegarle ciò che è successo, ma lei non c’è. Bill è convinto di avere molte possibilità di conquistare Steffy e ne parla con Justin. Le anticipazioni di Beautiful ci dicono intanto che la giovane arriva dal suocero e piangendo gli racconta quello che hanno fatto Liam e Hope.

10 maggio. Steffy è grata a Bill per avergli fatto aprire gli occhi su Liam. Dopo in preda alla rabbia inizia a sfasciare tutto, mentre lui prova a calmarla. Nel frattempo, Hope racconta alla madre Brooke quanto è capitato nel camerino con Liam. Cosa consiglierà la Logan alla figlia?

11 maggio. Bill domanda a Steffy cosa ha intenzione di fare adesso e lei risponde di volere lasciare Liam. Questo intanto si dispera perché non sa dove è finita la madre della sua bambina. Dopo averle mandato innumerevoli messaggi, Liam decide di restare a casa ad aspettarla. Dal canto suo, Hope si mostra molto dispiaciuta per la situazione che si creata tra Steffy e Liam, mentre Brooke rincuora la figlia dicendole che molto presto Liam capirà chi è la donna giusta per lui. Dopo aver letto i documenti portatigli da Steffy, Bill si dice pronto a firmarli pure subito. Egli vuole però qualcosa in cambio. Molto ingenuamente, Steffy lascia la decisione al suocero.

12 maggio. Steffy pare fidarsi di Bill e gli dice che sa che lui non si approfitterà di lei. Quindi lo Spencer chiama Justin, chiedendogli di modificare il contratto. Successivamente chiede a Steffy di andar via dalla villa a Malibu. Quando le viene riconsegnato il contratto, Steffy scopre che diverrà azionista di maggioranza della Forrester, ma solo dopo che avrà accettato di sposarsi con Bill. Tra le lacrime, la giovane accetta e firma. Quando però Bill prova a baciarla, Steffy lo rifiuta disgustata. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.