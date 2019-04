Anticipazioni “Beautiful”: trame puntate dal 28 aprile al 4 maggio 2019

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a raccontarci cosa succederà ai nostri protagonisti nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra domenica 28 aprile e sabato 4 maggio 2019. Sally e Wyatt decidono di darsi una possibilità. Intanto a Maya non va giù che suo cugino frequenti Emma. Non si fida di quella ragazza dopo che l’ha sorpresa a scattare foto ai modelli della nuova collezione e anche perché ha scoperto che questa è nipote di Justin, il braccio destro di Bill Spencer.

Alla Forrester si scopre che è stata Zoe a pubblicare i post di minaccia perché gelosa di Emma ed innamorata di Xander. Le accuse contro Sally sono perciò infondate. Hope è sicura che Liam preferirà costruire una famiglia assieme a lei, piuttosto che con Steffy. Nel frattempo, il giovane Spencer si mostra estremamente indeciso su cosa fare.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Bill continua a ricattare Steffy

Le anticipazioni di Beautiful ci dicono intanto che Zoe cerca in tutti i modi di impedire a Xander e Emma di stare insieme. Hope concede un po’ di tempo a Liam per aiutarlo a riprendersi dalla scoperta che è lui il padre del figlio che sta aspettando. Sally è furiosa con Thorne per averla licenziata ingiustamente.

Xander vuole vedere i commenti e le foto sul web e scopre che oltre Hope anche Emma è stata presa di mira. Anzi, dopo aver visto il volto di Emma sul post di minaccia, Xander capisce che questa è il vero obbiettivo dello stalker e che è stata Zoe a pubblicarlo perché gelosa di lui. Thorne, Sally, Emma e Xander vanno a casa di Wyatt per affrontare Zoe, che messa alle strette confessa di essere lei la stalker di Emma.

Intanto Hope non riesce a stare lontana da Liam e chiede al giovane di ritornare a lavorare insieme a lei. Per correttezza Liam preferisce prima parlarne con Steffy, ma questa ha ben altri problemi in testa: ricattata da Bill, Steffy è costretta nuovamente a chiedere al padre di sua figlia di rimandare le loro nozze. Cosa succederà ora? Per saperlo non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Beautiful.