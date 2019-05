Anticipazioni Beautiful: trame puntate dal 12 al 18 maggio 2019

Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a raccontarci la trama delle puntate in onda tra domenica 12 e sabato 18 maggio 2019. Col cuore a pezzi per aver visto Liam fra le braccia di Hope, Steffy accetta di sposare Bill siglando con lui un accordo matrimoniale: nonostante sia ancora profondamente innamorata di Liam, la giovane accetta di sposare Bill in cambio delle quote della Forrester che l’imprenditore possiede. Ella, inoltre, d’ora innanzi indosserà il ciondolo a forma di spada che lo Spencer aveva fatto disegnare per lei tempo fa.

Liam nota che Steffy porta al collo la collana con l’emblema degli Spencer e le chiede il motivo. Lei risponde con ironia che trova la sua domanda fuori luogo, visto che è stato lui a decidere di lasciarla per Hope. Ridge biasima Hope perché per via della gravidanza, ma Brooke prende immediatamente le difese della figlia. Ridge non accetta assolutamente che Steffy possa sposarsi con Bill e sta cercando un modo per impedirlo.

Anticipazioni Beautiful: Steffy ha il controllo delle Forrester

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Bill organizza un brindisi per festeggiare il suo fidanzamento con Steffy. È a quel punto che Liam si convince che Bill e Steffy siano fatti l’uno per l’altra e ritorna fra le braccia di Hope. Ridge parla alla figlia, pregandola di ripensarci e di non cadere nella trappola dello Spencer, ma lei è irremovibile: sposerà Bill.

Intanto Brooke crede che Steffy non abbia veramente intenzione di sposare Bill, ma che voglia solo vendicarsi di Liam. Bill manda un’autista per prelevare la sua futura moglie e portarla a casa sua. Poi, le chiede con insistenza di sposarlo subito. Brooke è molto contenta che Liam abbia deciso di ritornare da Hope, ma allo stesso tempo è preoccupata per Steffy. Intanto Bill chiede un’altra volta alla figlia di Ridge di sposarlo.

Steffy respinge per l’ennesima volta l’offerta dello Spencer, ma dopo l’accordo con l’editore è entrata in possesso della maggior parte delle azioni della Forrester. Cosa succederà adesso? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali di Beautiful.