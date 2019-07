Anticipazioni Beautiful, mercoledì 10 luglio: tra Steffy e Hope si scatena una guerra che provoca l’ira di Brooke

La soap opera americana Beautiful va in onda tutti i giorni alle 13.40 su Canale 5. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 10 luglio 2019, assisteremo ai danni collaterali che sta provocando la decisione presa da Ridge sul futuro dell’azienda. Sembrava che la tregua tra le due sorellastre potesse continuare, ma invece la guerra tra le due è ripartita.

Ridge, non solo ha messo di nuovo in competizione Hope e Steffy, ma ha provocato anche le ire di Brooke. La pace che con fatica avevano trovato le due ragazze si è irreparabilmente rotta e Steffy è pronta a combattere contro Hope per difendere con le unghie e con i denti il suo lavoro, e lo comunica apertamente alla sua rivale.

Steffy ha perso Liam e lo ha lasciato a Hope, ora non intende fare lo stesso con la sua amata Forrester Creations e la sua collezione Intimates, le uniche due cose che ancora possiede e delle quali va più che fiera. Le intenzioni della giovane nei confronti della coppia formata da Liam e Hope sono più che serene, infatti la figlia di Ridge non ha la benché minima intenzione di mettere il bastone tra le ruote, anzi si dimostra felice di formare una bella famiglia allargata.

Beautiful, Ridge compromette la pace tra Steffy e Hope, scatenando le ire di Brooke

Quello che però non permetterà mai, sarà di farsi ostacolare dalla sorellastra per quel che riguarda la sua scalata al successo: il suo sogno infatti sarà sempre quello di diventare una stilista tra le più importanti per la sua azienda. Ed è disposta proprio a tutto pur di difendere questo suo sogno e realizzarlo.

La decisione che ha preso Ridge tra la collezione di Steffy e quella di Hope ma creato forti tensioni all’interno dell’intera famiglia. Infatti Steffy, per assicurarsi di essere la prescelta, ha chiesto a suo padre di propendere per lei e per la sua Intimates, questo sarebbe stata per la ragazza anche una sorta di rivincita su Hope.

Ridge non ha saputo dire di no e ha fatto felice la figlia, ma i danni collaterali non sono tardati ad arrivare: lo stato di calma apparente tra le sorellastre è finito, lasciando il posto a tensioni e divergenze e, inoltre, anche la Logan non ha digerito la decisione e la sua rabbia è più che evidente.