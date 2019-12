Anticipazioni "Beautiful" da lunedì 16 a sabato 21 dicembre: il medico Reese mente, Beth è viva e verrà adottata da Steffy

Dramma, dolore e tante lacrime stanno caratterizzando le puntate della famosa soap americana “Beautiful” dove un triste avvenimento ha sconvolto la vita dei Forrester: la morte della piccola Beth. Figlia dell’amata coppia formata da Hope e Liam, Beth arriva a sovvertire le vite dei Forrester infatti la sua presunta morte avvolge nel mistero e nella tragedia un evento che la famiglia Spencer aspettava con gioia da molto tempo.

Hope, lasciata solo da Liam, ha dovuto affrontare un parto molto complesso e al suo risveglio i medici le comunicano che la sua bimba non è sopravvissuta per una causa imputabile a un problema legato alla placenta. Tali dichiarazioni sono frutto dell’inganno del Dottor Reese in quanto l’uomo ha sostituito Beth con un’altra bambina, nata purtroppo priva di vita qualche ora prima.

Il piano diabolico del medico è stato molto semplice: ha senza difficoltà scambiato le culle con l’obbiettivo di vendere la piccola Beth. Lo scopo principale del dottor Reese è quello di saldare un rilevante conto in sospeso con dei criminali che minacciano la sua famiglia e in particolare sua figlia Zoe.

In questa tragedia verrà pure coinvolta Steffy che, inconsapevolmente e con il sostegno della madre Taylor, adotta la vera Beth per dare un sorellina alla sua piccola Kelly. L’adozione verrà proposta dal dottor Reese a Taylor facendo credere che sia un gesto di solidarietà e affezione nei confronti della famiglia Forrester. Taylor, sconvolta e al tempo stesso entusiasta per la figlia Steffy, riesce a dire solo una frase: “Una bambina? Da dove viene? Dove hai preso questa bambina?”.

L’inganno del medico è gestito cosi bene che riesce a convincere Taylor e Steffy a procedere con l’adozione. Liam e Hope sempre più sconvolti non riescono inizialmente a superare emotivamente tale tragedia sprofondando nel dolore più assoluto. Col trascorrere del tempo però, i due disperati genitori iniziano ad avere dei dubbi sulla presunta morte di Beth e grazie ad alcuni indizi scopriranno, per fortuna, tutta la verità.