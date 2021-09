Anticipazioni Amici: chi saranno i probabili candidati al banco

Al via le registrazione per la nuova edizione di Amici, il talent da cui ogni anno escono cantanti e ballerini destinati al successo nazionale e internazionale.

Dopo la vittoria del titolo e della categoria ballo a Maggio della ballerina Giulia Stabile e, per la categoria canto, del suo attuale fidanzato Sangiovanni, nuovi allievi sono pronti a contendersi il titolo a suon di musica e passi di danza.

Tanti i nomi che già circolano sui social come possibili candidati ai banchi, alcuni già conosciuti al mondo dei social, ma andiamo a scoprire attraverso le anticipazioni che cosa accadrà nella primissima puntata del talent, le cui registrazioni sono iniziate nel pomeriggio di Mercoledì 15 Settembre.

Chi sarà il terzo professore della categoria canto?

Dopo le anticipazioni e i rumors di quest’estate, non sembra ancora chiara la composizione del sestetto di professori che, come ogni anno, avranno il compito di giudicare i nuovi allievi per stabilire chi si merita o meno il banco e, in seguito, chi potrà accedere alla fase del Serale.

Sembrerebbero confermate la presenza di Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini per la categoria ballo, mentre al fianco di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sembra non esserci ancora nessuno di certo.

Raimondo Todaro, che è entrato a far parte del cast della scuola di Amici a inizio estate, in un primo momento doveva sostituire Lorella Cuccarini, che si sarebbe dovuta spostare nella categoria Canto, ma attualmente sembrerebbe non essere così.

Tra i possibili allievi di canto ci sarebbero anche Luke e Liner

Il primo classe 2001, è un cantante e producer conosciuto per il suo singolo “La storia non va“.

Già conosciuto per i singoli pubblicati e prodotti totalmente da lui, sembrerebbe essere confermato come nuovo allievo della scuola di Amici.

Il secondo, che già vanta già parecchi ascolti sulle piattaforme di streaming, classe 1999 è un cantante indipendente, conosciuto per i suoi singoli Blocchi, Sad Boy e Vuoto, in collaborazione con Biondo, arrivata 15esima nella classifica Viral di Spotify.

E per quanto riguarda il ballo?

Gli allievi di ballo sembrano essere rimasti più nell’ombra, ma grazie ad Amici News, pagina instagram e Twitter sempre super informata, apprendiamo la possibile partecipazione di Antonio Cardelli, ballerino nato a Rimini e che per un periodo a vissuto a Miami, per poi fare ritorno nella sua amata romagna.