Anna Oxa torna a casa al Festival di Sanremo 2023

Cosa ne pensa l’autore

Giovanni Rosato - La presenza di Anna Oxa al prossimo Festival di Sanremo ha scatenato in me un'emozione non indifferente. Altissima la curiosità di ascoltare il nuovo brano e conoscere i progetti discografici che seguiranno. Non rimane che attendere l'inizio del Festival per essere travolti ancora una volta dalle sue esibizioni in gara.