Anche Karina Cascella volta le spalle a Barbara D’Urso: "Stufa di quelle vesti"

Il periodo decisamente no per Barbara D’Urso, continua. La conduttrice in forze a Mediaset, in questo periodo, si sta vedendo voltare le spalle un po’ da tutti. Se Pier Silvio Berlusconi ha tagliato i suoi programmi, i budget a disposizione e le ha imposto svariate restrizioni, anche chi era sua ospite fissa ha fatto retromarcia. Parliamo di Karina Cascella.

L’ex opinionista di “Uomini e Donne” e per anni opinionista proprio dei salotti dursiani, ha deciso di chiudere con i programmi della conduttrice campana. A confermare la notizia è stata la stessa Cascella, la quale attraverso alcune storie Instagram ha spiegato dettagliatamente come stanno le cose e i motivi della sua decisione.

“Voglio tanto bene a Barbara, per me è una persona carina e con me si è sempre comportata benissimo. Io personalmente non ho niente da dire su di lei. Sono io che sono stufa di me in quelle vesti, che litigo continuamente con le persone“, queste le parole di Karina. Insomma, l’opinionista ha deciso di fare dietrofront a causa di una sua scelta personale e non per motivi legati ad eventuali screzi con la conduttrice.

La Cascella è stata affetta da Covid e nell’ultimo anno è apparsa sempre meno nelle trasmissioni presentate da Barbara. Per un po’ di tempo si è collegata da casa, con l’intento di voler preservare la sua famiglia e dunque non spostarsi. Adesso però è arrivata la drastica decisione, maturata poco a poco nel corso del tempo. Per fare l’opinionista è necessario avere delle abilità.

Bisogna innescare dei meccanismi che portano alla discussione e Karina, dopo tanti anni dove ha fatto ciò, adesso è stufa. Preferisce cimentarsi in altre vesti e provare nuove esperienze. Dunque, la D’Urso ha perso anche la Cascella. In rotta di collisione con Mediaset, il futuro della conduttrice campana resta incerto, difatti diverse voci la vedrebbero sbarcare prossimamente in Rai.