Come si sa nella giornata di ieri la Russia ha invaso l’Ucraina all’improvviso. Per molti era scontato che Vladimir Putin invadesse il territorio ucraino, questo perchè le truppe non si erano ritirate dai confini. All’alba di ieri è partito un massiccio attacco su vasta scala da più fronti, e i soldati russi sono cominciati a penetrare nel territorio ucraino.

Con questa mossa, di fatto, la guerra è tornata in Europa. Adesso si teme che il conflitto in questione possa allargarsi. I cittadini ucraini sono molto preoccupati per quello che sta succedendo, così come la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina. Si tratta di una delle concorrenti di “Ballando con le Stelle”. In Ucraina la Kuzmina ha parenti e amici e nelle scorse ore si è resa protagonista di una scelta che ha spiazzato tutti: ha deciso di cancellarsi da Instagram.

La Kuzmina: “Mette ansia”

“Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia” – queste sono state le parole della giovane ballerina 28enne. La Kuzmina è diventa molto nota nel mondo della tv in quanto a “Ballando con Stelle” è stata la compagna di danza di Federico Fashion Style. La notizia dell’abbandono di Instagram è apparsa in una sua story con uno sfondo nero.

In queste prime 24 ore dall’attacco russo, infatti, su tutti i social network si susseguono le immagini terribili della guerra, che sta già seminando morte e distruzione. La danzatrice vive in Italia sin da quando era bambina, ma come già detto lì ha parenti e amici che per il momento pare stiano bene.

“Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok” – queste sono state le sue parole. Dopo aver pubblicato la Instagram stories, Anastasia ha postato una bandiera dell’Ucraina per poi cancellare quindi il suo profilo. Intanto l’escalation di violenza nel suo Paese prosegue, e il timore di una guerra su scala globale non è ancora finito.