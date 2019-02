Analisi Auditel del 2 febbraio 2019: vince ancora "C’è Posta Per Te" contro "Ora o Mai più"

La terza sfida degli ascolti del sabato sera, che ha visto Rai 1 schierare la terza puntata di Ora o Mai Più e Canale 5 mandare in onda l’intramontabile C’è Posta per Te di Maria De Filippi, è stata ancora una volta vinta da Canale 5, con un distacco decisamente notevole.

C’è posta per te ha infatti conquistato 5.735.000 spettatori pari al 29.1% di share mentre lo show di Rai 1 deve accontentarsi di 3.267.000 spettatori pari al 16.5% di share. Una sfida nettamente vinta dalla bionda conduttrice di Canale 5 nonostante su Rai 1 sia stata cavalcata l’onda della polemica che ha riguardato Amedeo Minghi, dopo le accuse rivolte da alcun membri della giuria al suo cavallo di battaglia Vattene Amore. Ancora una volta per la Rai risulta impossibile pizzare un programma televisivo che riesca a vincere la sfida degli ascolti contro il programma di Canale 5.

Sostanziale pareggio invece nella sfida dell’access prima time tra Striscia la Notizia ed i Soliti Ignoti che ha visto entrambe le proposte conquistare il 19,3% di share.

Si dividono il resto della platea televisiva le altre reti generaliste: su Rai2 NCIS Los Angeles conquista 1.298.000 spettatori pari al 5.4% di share mentre Swat, andato in onda a seguire, ha conquistato 1.222.000 spettatori pari al 5.3% di share; su Italia 1 I Pinguini di Madagascar conquista 1.101.000 spettatori pari al 4,6 % di share; su Rai3 Eddie the Eagle – Il coraggio della follia acchiappa 1.307.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% mentre su Rete4 Più Forte Ragazzi! deve accontentarsi di 634.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Prossima settimana l’arrivo del Festival di Sanremo manderà in stand by anche le altre reti. La sfida tra i due programmi abituali del sabato sera è rimandata al 16 febbraio quando sia C’è Posta per Te che Ora o Mai Più torneranno regolarmente in onda.