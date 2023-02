Analisi Auditel del 11 febbraio 2023: Sanremo vola alto

Ascolta questo articolo

È calato il sipario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo che tra bella musica, ospiti illustri e succulenti polemiche ha conquistato il pubblico televisivo anche quest’anno. Canale 5 ha tentato di controprogrammare la manifestazione musicale mandando regolarmente in onda i suoi programmi attualmente in onda (solitamente il palinsesto delle altre reti fermava la sua normale programmazione durante la settimana del Festival). Ieri sera è toccato a Maria de Filippi la missione impossibile di andare contro la finale del Festival.

Maria de Filippi ha messo in campo un pezzo da 90 per tentare di conquistare più pubblico possibile mandando in onda la storia con protagonista l’amatissimo Renato Zero (che sembrerebbe non aver gradito la scelta della conduttrice di Canale 5). Vediamo come sono andati gli ascolti.

Inevitabilmente a vincere la serata è stato il Festival di Sanremo che ha totalizzato 12.256.000 spettatori pari al 66% di share (l’anno scorso furono 13.380.000 spettatori pari al 64.9%% di share); Canale 5 con C’è posta per te ha acchiappato 2.652.000 spettatori con uno share del 12.34%, registrando il dato più basso della storia della storia del programma (la puntata è destinata ad avere ascolti altissimi sulla piattaforma mediasetplay dove il pubblico avrà modo di recuperare la puntata persa.

Il Festival di Sanremo, con la vittoria unanime di Marco Mengoni e l’inatteso exploit di Lazza che è arrivato al secondo posto della classifica finale, si conferma una scelta televisiva al quale il pubblico non vuole rinunciare e per il quarto anno consecutivo Amadeus porta a casa un risultato eccellente in termini di ascolti e gradimento del pubblico (molti dei brani in gara sono già entrati nella classifica Fimi e destinati a rimanerci a lungo ).

Ammirevole la volontà della concorrenza di non spegnersi del tutto e tentare di sfidare il colosso televisivo per eccellenza, regalando al poco pubblico televisivo non interessato al Festival una possibile alternativa pur pienamente consapevole che il risultato della “sfida” era decisamente scontato.