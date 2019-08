Amici Vip, nel cast potrebbe esserci Joe Bastianich

Joe Bastianich alcuni mesi fa ha annunciato il suo addio a Masterchef Italia, Il programma televisivo dedicato alla cucina che va in onda sui canali di Sky. Il giudice pare voglia dedicare più tempo possibile alla musica, con un tour italiano e un CD in uscita nei migliori store.

Nonostante questo, resta ancora sotto contratto con l’azienda di Sky, poiché sarà uno dei giudici di Italia’s got Talent insieme a Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, prendendo quindi il posto di Claudio Bisio. In queste ore però si vocifera la possibilità di vederlo in un’altra trasmissione.

Joe Bastianich potrebbe far parte del cast di Amici Vip

Secondo il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, il famoso giudice di Masterchef sarebbe pronto a partecipare alla prima edizione di Amici Vip. La trasmissione si basa sul far sfidare alcuni personaggi conosciuti nel mondo dello spettacolo nelle discipline della danza, del canto e della recitazione.

Il settimanale dà addirittura per certo la partecipazione di Joe Bastianich nella trasmissione di Canale 5: “Si va verso la chiusura del cast della prima edizione di Amici Vip, che parte a settembre, e Maria De Filippi (curatrice della trasmissione con il suo marchio di successo) ha messo a segno un colpaccio: tra i concorrenti “big” inaspettati ci sarà anche Joe Bastianich, in uscita da MasterChef, che ha sempre sognato nella sua vita di affermarsi come cantante. Ci riuscirà?”.

Di sicuro la sua partecipazione ad Amici Vip potrebbe essere un bel trampolino di lancio per annunciare i dettagli del suo prossimo CD musicale e per fare della pubblicità al suo tour italiano. L’unica certezza ad oggi è però quella di vederlo nella prossima edizione di Italia’s got Talent.