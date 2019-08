Amici Vip, Andreas Muller e Veronica Peparini papabili concorrenti

La nuova stagione di Canale 5 sta per aprire i battenti e lo fa con alcuni programmi, tra cui Amici Vip che dovrebbe arrivare sulle reti Mediaset verso la fine di settembre. Riguardo ai concorrenti, non si sa ancora nulla, ma alcuni indizi fanno pensare che tra i papabili ci potrebbe essere una coppia che il pubblico conosce bene, ovvero Andreas Muller e Veronica Peparini.

Sul suo profilo Instagram, il ballerino ha pubblicato una foto in cui compare insieme a Veronica Peparini, sua fidanzata e annunciando che ci sono diverse novità per quanto riguarda la prossima stagione dal punto di vista lavorativo. Ecco il posto di Andreas Muller: “Per il momento non diciamo ancora nulla ma per noi il lavoro inizierà prestissimo. Aspettateci”.

Un indizio che può far pensare che i due potrebbero pensare alla prima edizione di Amici Vip. Non resta che attendere. Un post che ha acceso tantissima speranza nei cuori dei fan del ballerino conosciuto grazie ad Amici e che potrebbe nuovamente calcare quel palco insieme alla fidanzata e maestra di ballo che ha creduto in lui sin dall’inizio. Ovviamente sono tutte ipotesi, ma secondo i rumors i due potrebbero anche essere i giudici di questo programma e dovranno decretare i migliori nel campo e nel ballo.

Il programma serale di questa tramissione non sarà condotto come il talent da Maria De Filippi, bensì da Michelle Hunziker, già giudice del programma nel corso della scorsa stagione. Per ora è tutto in stand by, ma non ci resta che aspettare per saperne di più.

Non si sa ancora nulla riguardo ai papabili concorrenti, ma i rumors fanno il nome di Joe Bastianich, noto nell’ambiente della cucina in quanto uno dei giudici di Master Chef e conoscitore del mondo della musica, dal momento che ha una sua band con cui canta e suona. Oltre all’aspetto professionale, Andreas e Veronica sono spesso criticati sui social in quanto non tutti approvano la loro relazione, ma i due non si fanno intimorire e continuano a viverla serenamente.