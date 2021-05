"Amici", ufficializzato il regolamento della finalissima ed è subito polemica

La ventesima edizione del talent show “Amici“, ideato e condotto da Maria De Filippi, volge ormai al termine. Sabato 15 maggio ci sarà la finalissima e finalmente scopriremo chi tra Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Giulia e Alessandro, si aggiudicherà il premio finale e la palma di vincitore. I preparativi fervono e per la prima volta in questo serale, anche il pubblico dirà la sua.

Il regolamento in merito alle modalità di voto, chi lo fa e perché è stato ufficializzato. La polemica è subito divampata e non sono di certo mancate le perplessità. Ma cosa non va? Innanzitutto il televoto influirà solo per il 50%, il restante è nelle mani della giuria tecnica la quale avrà un ruolo fondamentale. Guardando i giudici, si potrebbe già ipotizzare chi saranno i due che si contenderanno la vittoria finale.

Ci sono poi i critici musicali da considerare, con le case discografiche dunque che un loro potere lo avranno sicuramente. Come se non bastasse, alcune sfide saranno giudicate dai giudici e altre dal televoto. Una domanda sorge spontanea: in base a quale criterio una sfida sarà affidata al giudizio del televoto rispetto ad un’altra e viceversa?

Insomma le perplessità non mancano di certo. Il pubblico da casa non avrà totale carta bianca nel decretare il vincitore e questo sicuramente sconvolgerà gli equilibri che porteranno al nome finale. In passato i telespettatori erano l’elemento principe e principale per decretare non solo l’andamento della finale, ma anche quello di tutto il serale.

Da qualche anno a questa parte le cose sono totalmente cambiate e il pubblico da casa è stato messo in un angolo. La polemica è divampata dopo l’ufficializzazione del regolamento e chissà se Maria De Filippi o la sua redazione abbiano voglia di intervenire e chiarire le cose. Sabato 15 maggio si avvicina e a prescindere da come si arriverà alla finalissima, uno dei ragazzi in gara trionferà.