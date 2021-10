Amici, Todaro e Tocca ufficializzano il ritorno di fiamma: la sorprendente reazione di Valentin Dumitru

Tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è ufficialmente tornato il sereno. La coppia, dopo la separazione, ha deciso di concedersi e concedere alla propria famiglia, una seconda possibilità. L’insegnante di danza ad “Amici” e la ballerina professionista dello stesso talent, hanno messo da parte i dissapori e sono tornati a vivere insieme alla loro piccola Jasmine.

La prova della ritrovata serenità, sono stati i protagonisti stessi a darla. Durante l’ultima puntata di “Amici”, complice in studio l’ospitata di Pio e Amedeo, che hanno stuzzicato e non poco Francesca e Raimondo, i due si sono baciati davanti a tutti. A seguito della rottura con Todaro, la Tocca apparve assieme a Valentin Dumitru, concorrente ad “Amici” proprio nell’edizione in cui arrivò Francesca.

La loro storia fu tormentata e passionale, i due furono pizzicati insieme svariate volte, diverse dediche social ci furono, ma il tutto si sciolse come una bolla di sapone, in pochi mesi. Adesso che Francesca e Raimondo sono tornati insieme e soprattutto ora che lo hanno ufficializzato, ciò ha scatenato la reazione proprio di Valentin. Dopo il bacio tra i due, il ballerino ha commentato su Instagram.

Dumitru non ha preso affatto bene il ritorno di fiamma tra Todaro e Tocca, difatti si è scagliato soprattutto contro il ballerino. “Quando chiudi una donna in una gabbia d’oro, usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te“, queste le parole di Valentin.

Dumitru ci è andato giù pesante, attaccando fortemente Raimondo. Al momento sia lui che Francesca non hanno reagito alle insinuazioni del ballerino e chissà se lo faranno prossimamente. Sicuramente la coppia ha ritrovato la propria serenità e di certo non saranno le parole di Valentin a scalfirla nuovamente.