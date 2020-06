Amici Speciali, Irama: "Molta verità nel monologo per Floyd"

Venerdì scorso si è conclusa la prima edizione di Amici Speciali, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi per aiutare la Protezione Civile con apparecchi e strutture adeguate per combattere il Covid-19. Irama si è aggiudicato il premio finale battendo il favorito della vigilia, ovvero Michele Bravi. Irama aveva già vinto il talent di Amici nella formula classica nel 2018.

Un programma di 4 puntate in cui gli obiettivi, tra cui 119mila tamponi, 30mila mascherine ffp2, 3 apparecchiature per la terapia sub-intensiva, 3 apparecchiature per la terapia intensiva, rimborsi per 15 operatori socio sanitari e per 7 medici volontari per 30 giorni, 1000 tute speciali anti-Covid-19, oltre ai proventi del televoto, sono stati portati a termine.

Oltre alla vittoria ad Amici Speciali, si gode anche il successo del singolo “Mediterranea” che si candida a essere uno dei tormentoni dell’estate e che sta avendo grandissimo successo con più di 5.6 milioni di streaming. Per quanto riguarda il programma, confessa di averlo vissuto in modo completamente diverso, senza l’ansia e lo stress di una gara, in quanto lo scopo era benefico.

Per lui, il monologo su George Floyd è stato un momento molto importante che gli ha permesso di toccare corde diverse dal solito e soprattutto si è calato in un ruolo in cui è riuscito a esprimere le sue sensazioni, emozioni ammettendo che “ho fatto molta fatica a raccontarmi recitando, anche se non stavo proprio recitando perché c’era molta verità, in quel momento“. Una esperienza che gli è piaciuta, e, in futuro, non gli dispiacerebbe cominciare un percorso in tal senso, magari seguendo un corso di recitazione.

Con “Mediterranea”, il singolo che sta spopolando, confessa di aver voluto conoscere una parte leggera e diversa di sé. Il pubblico forse l’ha apprezzata anche per questa ragione, soprattutto considerando il periodo che si sta vivendo per via della pandemia in corso. Nonostante la leggerezza, è un brano ricco di cultura e sfumature, che abbraccia tutto il Mediterraneo, proprio come dice il titolo.

Inoltre, custodisce in modo geloso e quasi morboso la sua vita privata, in quanto apprezza di un artista il suo lato sensibile e musicale, non certo i gossip o pettegolezzi riguardo la situazione sentimentale che lasciano il tempo che trovano.