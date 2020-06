"Amici Speciali", il segreto tra Maria De Filippi e Stash

Stash, leader del gruppo musicale “The Colors” è, insieme alla sua band, molto amato e apprezzato nel panorama canoro italiano. I The Colors, riscuotono un grandissimo successo in termini di pubblico e indubbiamente devono il via alla loro carriera a Maria De Filippi e alla loro partecipazione ad “Amici“, talent show che hanno persino vinto.

Tra Stash e Maria De Filippi si è instaurato un legame che va al di la’ della semplice partecipazione ad un talent. Il loro rapporto, si è trasformato nel tempo in stima e affetto profondo, un affetto che nessuno dei due ha mai nascosto, tanto che queen Mary ha voluto Stash e la band tra i partecipanti di “Amici Speciali“, la versione speciale del talent, che vede i protagonisti del passato recente mettersi di nuovo in gioco e sfidarsi a passi di danza e a suon di strofe musicali.

E proprio durante la semifinale di “Amici Speciali”, quando i giochi erano fatti e la De Filippi era pronta ad eleggere l’ultimo finalista, la conduttrice ha fatto una rivelazione in merito ad un segreto che avrebbe con Stash, rivelazione che ha creato il caos nel web. Andando con ordine, Maria ha ribadito l’affetto e il legame speciale che ha con Fiordispino, tanto che è stata la prima sostenitrice della band, credendo sempre in loro.

Le parole di queen Mary, sono state molto dolci: “Sai che ti voglio bene. Poi quest’anno hai fatto una cosa molto importante, bellissima. Una cosa che resterà sempre fra di noi. Un nostro segreto“. Stash non ha trattenuto le lacrime e la De Filippi, ha esclamato: “Mi fai emozionare“. Insomma, quale sarà il segreto che lega Maria a Stash? Cosa avrà fatto di tanto speciale il cantante partenopeo?

Nel mentre il web è esploso e gli utenti si sono fatti sentire, ammettendo che vorrebbero sapere di che segreto si tratta. In molti hanno commentato: “Ma noi vogliamo sapere! Maria, cosa ha fatto Stash? Ci hai lasciati così” e ancora: “No, Mari’, mo lo vogliamo sapere tutti che ha fatto Stash!” e molti altri, sulla stessa scia. Che Maria e il cantante dei “The Colors” decideranno di svelare il segreto? Non resta che attendere l’ultima puntata del talent.