Amici Speciali, i The Kolors rinunciano alla finale

A poche ore dalla finale di “Amici Speciali”, programma condotto su canale cinque da Maria de Filippi, abbiamo un colpo di scena. Stash e la sua band i The Kolors, hanno deciso di rinunciare al posto in finale all’interno del programma.

Al programma, che vede come protagonisti cantanti e ballerini della precedente edizione, hanno deciso di partecipare a scopo benefico. Le vincite infatti, permettono di aggiudicarsi materiali da donare in beneficenza, in grado di fornire un grande aiuto in questo periodo di emergenza Covid-19. I quattro che si sono aggiudicati la finale sono i The Kolors, Irama, Michele Bravi e Alessio Gaudino.

Questi quattro finalisti, nel corso della finale che andrà in onda venerdì 5 giugno 2020 saranno accompagnati e supportati dagli altri otto concorrenti, che balleranno e canteranno insieme a loro per tutta la serata.

Stash, il cantante dei The Kolors, tuttavia, ha deciso insieme alla sua band di rinunciare al posto in finale per poter dare l’opportunità a un altro concorrente. La notizia della loro rinuncia, è stata data direttamente dalla produzione di Amici, il quale ha condiviso un video messaggio del cantante, il quale spiega le motivazioni: “Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante”.

Il cantante quindi, preferisce lasciare spazio a un altro concorrente in quanto spiega ancora nel suo messaggio:“La mia coppa l’ho alzata nel 2015. Da due anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati per cui mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista”.

Chi sarà il quarto finalista, lo spiega Stash, affermando che saranno i tre finalisti a decidere, proprio come è successo con lui, per cui l’ultimo finalista per il momento resta un mistero, bisognerà aspettare la messa in onda di venerdì sera. Stash comunque, sarà presente insieme agli altri concorrenti che non sono riusciti ad accedere alla finale a supportare i suoi compagni.