"Amici Speciali": Carlo Conti interviene in diretta, ma si rifiuta di agire contro Maria De Filippi

Maria De Filippi e Carlo Conti sono rivali in televisione ma amici nella vita. Maria è la regina di casa Mediaset, mentre Carlo è volto di punta nella Rai, entrambi vantano una carriera di tutto rispetto conducendo programmi che gli hanno restituito successo, stima e affetto del pubblico, che li segue da sempre con molto piacere. Entrambi possono essere definiti due colossi della televisione italiana.

La De Filippi è al timone di “Amici“, “Uomini e Donne“, “C’è posta per te“; Carlo invece ha condotto “La corrida“, “I migliori anni“, “Tale e quale” e a partire dal 12 giugno, condurrà in prima serata su Rai 1, “Top dieci“, si tratta di uno show inedito. Una volta spenti i riflettori e terminata la ‘guerra’ televisiva che li vede contrapposti l’uno all’altra a suon di share, Carlo e Maria sono ottimi amici e mai hanno nascosto l’affetto e la stima reciproca che li lega.

E proprio per tale ragione, Conti si è rifiutato di agire contro la De Filippi. Andando con ordine, durante la finale di “Amici Speciali“, queen Mary e Sabrina Ferilli si sono prestate al gioco obbligo o verità. Alla conduttrice è stato chiesto chi fosse il collega che proprio non sopporta, la queen ha deciso di non rispondere e di sottoporsi così all’obbligo ed è qui che entra in gioco Carlo Conti.

Il conduttore è stato chiamato in diretta e gli è stato chiesto di spernacchiare per dieci secondi contro Maria. Carlo si è rifiutato e così ha passato la palla a Giorgio Panariello, il quale non si è sottratto al gioco e per dieci secondi ha spernacchiato contro la De Filippi. Il fatto che Conti si sia rifiutato, non è di certo passato inosservato e il web si è complimentato con lui.

Certo, se avesse accettato queen Mary non se la sarebbe presa, ma non è nel suo stile e così il conduttore si è tirato indietro. Inoltre è stato apprezzato molto il fatto che nonostante Conti lavori per la Rai, non si è certo rifiutato quando ha ricevuto la chiamata da parte di Mediaset ed è intervenuto in diretta ad “Amici Speciali”.

Maria si è poi complimentata con Carlo per il nuovo show che si appresta a condurre e su Twitter sono piovute piogge di commenti positivi, per il fatto che la De Filippi si sia encomiata con il suo collega per uno show che andrà in onda in Rai e non a Mediaset. Il loro è un bellissimo esempio di amicizia, nonostante la concorrenza.