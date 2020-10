"Amici", Maria De Filippi rivoluziona il talent: importanti novità in arrivo

La nuova edizione di “Amici” sta per prendere il via. In una situazione in cui il Coronavirus ha ormai monopolizzato tutto e tutti, la stagione televisiva è partita. Tra il rispetto del distanziamento sociale, l’obbligo di indossare la mascherina e test rapidi effettuati a tutti i partecipanti delle varie trasmissioni, anche Maria De Filippi si è adeguata ai tempi che corrono.

Già la scorsa stagione, il serale della passata edizione di “Amici” è andato in onda in piena pandemia. Adesso si è pronti per ripartire e importanti novità sono all’orizzonte. La De Filippi sta preparando la nuova edizione del talent e i cambiamenti lasceranno tutti a bocca aperta. A partire dai nomi dei nuovi professori, che a quanto pare, sono cantanti molto noti nel panorama canoro nostrano e non.

Tra i professori di canto, oltre ai confermatissimi Rudy Zerbi e Stash dei The Colors, dovrebbe approdare alla corte della De Filippi, la cantante Giorgia. Si tratta di un ottimo “acquisto”e di un pezzo da 90, qualora dovesse essere confermato. Per quanto riguarda invece la commissione di ballo, pare che qualche promozione riguardo ai professionisti, sia all’orizzonte.

Secondo voci di corridoio, sia Marcello Sacchetta che Elena D’Amario, dopo anni nei quali hanno svolto il ruolo di ballerini professionisti, sarebbero pronti ad ottenere la cattedra e ricoprire il ruolo di professori della disciplina. Al momento i preparativi fervono e nulla è ancora stato confermato. Ciò che è certo però è che le novità che ci attendono sono davvero tante e importanti.

L’edizione di “Amici” 2020/2021 partirà, salvo imprevisti e in questo periodo sono assolutamente da considerare, a metà novembre. In attesa di scoprire chi sarà la nuova Alessandra Amoroso o il nuovo Irama, gli addetti ai lavori sono impegnati per garantire uno spettacolo protetto sotto tutti i punti di vista e che garantisca il rispetto delle norme anti Covid.