La nuova puntata di “Amici” è andata in onda, eccezionalmente, lunedì 11 ottobre. A causa della partita di calcio della Nazionale, la puntata è stata slittata al posto di “Uomini e Donne”. Nulla di definitivo, ma solo un episodio isolato a causa di un motivo ben preciso. E proprio durante la puntata in questione, Maria De Filippi si è lasciata andare a una sfuriata ai ragazzi.

Nello specifico le maglie sospese erano due, per infrazioni quali ritardo alle lezioni e uso del cellulare fuori orario consentito. I ragazzi colpevoli sono stati Inder e Flaza. Mentre il primo ha incassato il colpo ed è uscito dallo studio, la seconda prima di farlo ha ribattuto alle accuse che le sono state mosse. Inizialmente la De Filippi ha cercato di capire perché la cantante si sia comportata in quel modo.

Durante la clip, Flaza mentre era a lezione di solfeggio è apparsa con gli occhiali da sole. Queen Mary le ha chiesto perché non avesse voluto toglierli e lei ha replicato, dichiarando di avere le occhiaie e non voleva apparire così in tv. È stato proprio in quel momento che la conduttrice è esplosa, sbottando: “Allora dovevi stare a casa tua, non venire in un posto dove c’è la telecamera“.

Maria ha poi generalizzato e rivolgendosi a tutta la classe ha chiosato: “Non potete prendere della televisione solo quello che vi piace. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo. Quando io sono qua corrispondono ore e ore in cui io non sono qua davanti a tutti ma lavoro come se fossi qua. Se scegli di non farlo, decidi di fare un altro mestiere“.

La De Filippi ha aggiunto che se i ragazzi sono in trasmissione perché sperano di tornare come professionisti o perché vogliono un loro pezzo su Spotify, allora sono fuori strada perché “Amici” è innanzitutto una scuola dove si va per imparare. Quando un talento sfornato da “Amici” conquista trofei o lavori importanti, questa è una soddisfazione anche per il programma.

Flaza è poi tornata nella casetta ma non ha per niente preso bene le immagini mostrate perché a detta sua, non avrebbe sbagliato così tanto. La reazione della De Filippi è da ricondurre anche al fatto che sapesse già tutte le volte che la cantante ha commesso degli errori. Quando Flaza si è lamentata, la produzione l’ha subito messa spalle al muro mostrandole il video integrale di tutte le volte che ha sbagliato.