Amici, Maria De Filippi e la lezione sul web

Maria De Filippi è la regina indiscussa della televisione italiana, vanta una carriera ricca di successi e un percorso lavorativo in discesa. Sposata da venti anni con il grande Maurizio Costanzo è a lui che deve la sua fortuna e non lo ha mai nascosto. Quando Maria appare in video il risultato è sempre assicurato, difatti queen Mary ha collezionato traguardi su traguardi.

Volto di punta in casa Mediaset, la conduttrice è da anni ormai al timone di programmi quali “Uomini e Donne“, “C’è posta per te“, “Tu si que vales” e “Amici“. Lavora spesso a stretto contatto con i giovani e spesso assume nei loro riguardi un atteggiamento materno. Non ama molto il web e lo ha sempre dichiarato, difatti non ha un proprio profilo Facebook o Instagram.

Ha sempre attaccato i leoni da tastiera e i loro commenti offensivi, definendoli poco intelligenti ed esortando chi ne è vittima a fregarsene. E proprio a proposito del web e dei commenti poco lusinghieri che circolano in rete, la De Filippi ha tenuto una vera e propria lezione con i ragazzi di “Amici”. Maria ha raggiunto i ragazzi nella scuola e si è seduta in mezzo a loro iniziando a leggere cosa il web pensa, appena arrivata ha detto loro: “Per una volta parliamo insieme del web visto che vi scompensate quando li leggete“.

I commenti non tutti sono stati belli e così Maria ne ha approfittato per consigliare ai ragazzi, soprattutto quelli giovani che adesso si affacciano sul mondo artistico, come gestire questo mezzo potente. La più bersagliata è stata la ballerina Giorgia, la quale è stata accusata di essere arrogante durante le sue esibizioni.

La De Filippi ha aggiunto: “Tutto quello che abbiamo a disposizione ha i suoi lati positivi e negativi. Dovete imparare a gestirli e forse è arrivato il momento di iniziare“. Insomma Maria ha spiegato loro come iniziare a gestire un mezzo che ha i suoi lati negativi ma anche postivi, difatti se utilizzato con criterio il web può essere un’ottima risorsa. Ai ragazzi di “Amici” non resta che fare tesoro delle parole di queen Mary.