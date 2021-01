"Amici", Lorella Cuccarini scrive una lettera alla produzione: "Il clima è distruttivo"

Il clima tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano nella scuola di Amici non accenna a placarsi, soprattutto dopo la puntata in diretta andata in onda lo scorso sabato su Canale 5. Le due professoresse di danza hanno un atteggiamento diverso e le varie frecciatine si sono trasformate in un rapporto molto difficile tra le due che non colgono l’occasione per lanciarsi screzi e antipatie.

Le due non riescono a trovare un punto d’incontro per cui il loro rapporto rischia di degenerare. La stessa Cuccarini, stanca della situazione, ha deciso di scrivere una lettera contro Alessandra Celentano facendo anche una richiesta alla produzione del programma. La Cuccarini vuole che i suoi ballerini, quelli da lei scelti, non facciano più lezione con la maestra Celentano.

Nella lettera che scrive la Cuccarini si colgono le seguenti parole: “Il mio obiettivo è quello di ripristinare un clima di lavoro costruttivo e non distruttivo”. La Cuccarini non accetta il metodo d’insegnamento della Celentano e sebbene la stimi e rispetti, ritiene che la situazione debba trovare un punto di svolta per il bene degli allievi che lei stessa segue.

Nella puntata andata in onda sabato scorso nello speciale, la Cuccarini ha accusato la collega di bullismo nei confronti di una sua ballerina, Rosa, in particolare, che non ha secondo la Celentano, i requisiti per essere una artista della danza a tutto tondo. Inoltre, la Cuccarini si rammarica anche di non essere stata avvisata riguardo la coreografia che i suoi due allievi avrebbero dovuto portare a termine.

In seguito alla lettera della Cuccarini, anche la Celentano ne ha scritto una in risposta affermando che la proposta della Cuccarini non trova soluzione, definendola improponibile. Dopo alcuni tentennamenti, decide di accettare la proposta della collega con una eccezione in quanto sa già che il risultato proposto sarà disastroso. La Celentano reputa tutto ciò una grave mancanza di rispetto, a differenza della Cuccarini per la quale si tratta di tutt’altro.