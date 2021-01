"Amici", Lorella Cuccarini non ci sarà: ha contratto il Covid

La situazione del Covid in Italia non accenna a placarsi. Sono ancora tantissimi i contagiati e nelle ultime ore è salito a dismisura il numero dei morti. Nonostante le varie precauzioni e provvedimenti, sembra che la situazione non accenni a migliorare. I personaggi dello spettacolo non ne sono immuni e, tra i volti noti, si segnala anche l’assenza nel programma “Amici” – che torna domani pomeriggio su Canale 5, dopo la parentesi natalizia – di Lorella Cuccarini.

A riportare l’indiscrezione dell’assenza della soubrette che, da quest’anno, è nel parterre dei professori di danza, è la pagina AmiciNews, da sempre informata su quanto accade nella scuola. Come si sa, il programma del sabato pomeriggio è registrato e si scopre che la Cuccarini è assente alla cattedra in quanto ha contratto il Covid.

Nonostante non sia presente in studio, si collegherà da casa in modo da stare accanto ai suoi allievi e supportarli nel prosieguo del programma. Nella puntata di domani, succederanno delle cose importanti e, purtroppo, la Cuccarini dovrà perdere un suo allievo. Riccardo, il ballerino da lei voluto, perderà la sfida di ballo e dovrà abbandonare la scuola.

Sicuramente questa notizia fa preoccupare un po’ i suoi fan, ma il fatto stesso che la Cuccarini sia in collegamento da casa, fa ben sperare riguardo le sue reali condizioni di salute. La Cuccarini, al momento, dal suo profilo social, non ha fatto trapelare nessuna informazione, quindi non si sa esattamente in quali condizioni di salute versi.

Molto probabilmente, essendo una puntata registrata, la soubrette attende che la puntata di domani vada in onda per poi essere lei stessa a rincuorare i suoi fan e far conoscere nel dettaglio le sue reali condizioni di salute. L’ultimo post della Cuccarini sui social risale alla serata di Capodanno che ha definito particolare, forse già in quel frangente ha scoperto di essere positiva.