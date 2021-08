Amici, Lorella Cuccarini al canto e Raimondo Todaro al ballo mentre nel cast non ci sarà Arisa

L’addio di Raimondo Todaro a “Ballando con le stelle“, dopo quindici anni consecutivi come ballerino professionista della trasmissione di Rai 1, ha fatto molto discutere. Il personaggio televisivo ha giustificato questa sua decisione rivelando di volere trovare nuovi stimoli televisivi e di tentare così una nuova avventura sul piccolo schermo.

La sua decisione però non viene presa benissimo da Milly Carlucci. La conduttrice, con un post su Instagram, non critica l’addio di Raimondo Todaro ma di come abbia deciso di andarsene, senza neanche un confronto faccia a faccia. Il ballerino rivela di essersi rifiutato di incontrare la conduttrice perché, qualche giorno prima del suo annuncio, avrebbe avuto il Covid-19.

Le nuove indiscrezioni su “Amici”

Nelle ultime ore sono uscite delle nuove notizie su “Amici di Maria De Filippi”, il talent show di Canale 5 che inizierà prossimamente. Secondo il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, a Lorella Cuccarini le viene assegnato la categoria dei cantanti, mentre il suo posto viene preso da Raimondo Todaro. Clamorosamente invece sembra essere assente Arisa, che nei mesi scorsi si è mormorato che avrebbe rifiutato alcune offerte molto importanti per restare insieme a Maria De Filippi.

Ecco le parole riportate dal giornalista Giuseppe Candela in merito ai nuovi cambiamenti adottati al programma: “Amici”, si cambia. la strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. chi prenderà il suo posto? Lorella Cuccarini ha accettato la sfida spostandosi sul canto – al suo fianco la new enrty Raimondo Todaro, l’ex ballando con le stelle da tempo si proponeva alla concorrenza”.

Al momento non si conoscono i sostituti di Arisa, poiché la notizia del suo addio prende alla sprovvista tutti, e neanche delle possibili new entry di “Amici”. Di certo nelle prossime settimane potranno uscire delle notizie più sicure sulla prossima edizione del talent show.