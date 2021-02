Amici, Lorella Cuccarini affonda la Celentano: "E’ un abuso di potere"

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano sono di nuovo ai ferri corti, questa volta a scatenare un forte scontro tra loro è stato un episodio accaduto in settimana nella scuola. La Celentano, stanca della scarsa disciplina che dimostrano i ballerini, ha voluto punire il suo allievo Tommaso, convinta che questo provvedimento fosse adottato anche dalle altre sue colleghe nei confronti degli altri ragazzi.

Così non è stato e la Celentano ha radunato in sala prove tutti i ballerini accusandoli di non essere stati solidali con il loro compagno Tommaso, punito anche per le loro mancanze. La Maestra si è lamentata per l’immaturità dei ragazzi e per il comportamento da “mamme chiocce” delle sue colleghe. I ballerini, ammutoliti, hanno incassato lo sfogo della Celentano e non hanno proferito parola.

Amici, è scontro tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano

Nella puntata di “Amici” andata in onda oggi 6 febbraio, le due Maestre hanno avuto un forte diverbio. La Cuccarini ha preso la parola e con tagliente ironia ha mostrato tutto il suo fastidio per l’atteggiamento della Celentano: “Alessandra è diventata la preside della scuola? Mi sono persa un passaggio? No perché se non lo è credo che ci sia stato un po’ di abuso di potere. Chiamare tutti i ragazzi, tenerli lì muti come dei soldatini, non è stato proprio bello”.

Ha poi precisato che l’unico commento sensato nella vicenda è stato proprio quello di Tommaso, infatti l’allievo in settimana si è domandato come mai la Celentano non abbia voluto confrontarsi con le sue colleghe e parlare della questione con loro, invece di affrontare i ballerini in uno scontro impari.

Alla Celentano non è rimasto altro da fare che ricambiare con il solito sarcasmo: “Lorella, io sono sempre stata la preside di questa scuola, tu lo stai scoprendo solo ora perché sei arrivata dopo di me” ha così risposto la Maestra di danza classica, confermando ancora una volta di non farsi condizionare da nessuno e tenere sempre il punto sulle sue convinzioni.