Amici, Loredana Berté spara a zero su tutti: Alvis e Mameli i prossimi obiettivi

Nuovi colpi di scena nel corso dell’ultima puntata del talent musicale di Canale 5 “Amici” dove Loredana Bertè non nasconde di non ritenere Alvis e Mameli all’altezza di Amici 2019 e si appresta a fare una nuova proposta alla produzione del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo l’eliminazione di Jefeo, Loredana mira a far rimanere nel format solo gli allievi più bravi e meritevoli.

Sembra che il tempo alla fine abbia dato ragione alla celebre cantante, diventata ormai anche giudice di “Amici, Loredana Berté che si era più volte espressa su Jefeo, eliminato nel corso dell’ultima puntata del seguitissimo talent musicale di Canale 5. Ad incorrere ora nel giudizio della giudice adesso potrebbero essere Mameli e Alvis.

La nuova proposta di Loredana Berté

Stando a quanto si legge sul profilo ufficiale di “Amici” sul noto social network di condivisione d’immagini Instagram la Berté lancia un nuovo messaggio: “Allora? Chi aveva ragione? Io. L’avevo detto. I professori hanno commesso un’ingiustizia” – quindi chiosando ha aggiunto – “Poi ad Amici hanno accolto la mia richiesta e levato il voto ai professori ed è così che ogni tassello è andato al suo posto“

A cosa si riferisce esattamente Loredana? Il messaggio di Loredana in questo senso è chiarissimo: “Jefeo è uscito dalla gara. Io non ce l’ho con lui, gli auguro il meglio, ma gli altri cantanti in gara sono a un livello superiore del suo. Punto“. Dunque nessun motivo personale alla base delle critiche di Loredana per Jefeo, quanto considerazioni di natura prettamente artistica e musicale.

La Bertè quindi passa ad elencare le doti di ognuno degli allievi in gara, senza però parlare di Mameli e Alvis. Che siano loro i prossimi a cadere sotto la scure di Loredana? Se su Alvis dice di averlo visto migliorato, subito dopo aggiunge che questo non basta, per poi continuare dicendo che non è sufficienti che gli vengano bene degli inediti per rimanere nella scuola.

E cosa pensa Loredana su Mameli? La giudice non ha mezze parole e spara a zero anche contro l’allievo: “Riscuote sempre grandi applausi dai prof, ma a cosa applaudono? Dice che per lui non è importante cantare ma è importante comunicare. Potrebbe darsi alle televendite…che ne so, vendere materassi?“.