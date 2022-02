Ad Amici di Maria De Filippi, nel corso degli anni, sono esplosi talenti divenuti di fama internazionale, sono sbocciate bellissime storie d’amore ma, come sappiamo, Queen Mary, la regina della televisione italiana, ha sempre avuto a cuore la vita fuori dai riflettori dei ragazzi che, nelle varie edizioni, si sono seduti sui banchi di scuola più famosa d’Italia.

In particolare, Maria è rimasta colpita dalla toccante storia di una delle ex ballerine della scuola. Parliamo di Agata Reale che ha vissuto anni davvero terribili dopo aver scoperto d’essere stata colpita da una malattia molto aggressiva.

Il racconto di Agata Reale

Agata Reale, ricordata dai fan del talent show di Maria De Filippi per gli scontri con Alessandra Celentano, durante un’intervista, ha scelto, seppur con profonda sofferenza, di ripercorrere le tappe che vanno dalla scoperta della malattia ad oggi. Si perchè la danzatrice è stata colpita, nel 2019, dalla leucemia. Ad agosto è convolata a nozze con il suo Carmelo, mentre a novembre dello stesso hanno ha accusato un malore, svenendo all’improvviso in casa.

La ragazza, che è mamma di una bimba di 4 anni,Cloe, ha dichiarato di avere avuto un perdita di sangue eccessivo dalle gengive ma, senza nemmeno avere il tempo di fare l’emocronomo, è stata portata in ospedale, dove, dopo gli opportuni e approfonditi accertamenti, è arrivata l’agghiacciante diagnosi di leucemia promielocitica acuta. Si tratta di uno dei tumori del sangue più aggressivi. Le comunicano che nel giro di 15 giorni sarebbe potuta arrivare un’emorragia cerebrale.

Ma Agata, conduttrice di 7 Gold, ha tenuto anche a precisare cosa è accaduto durante il periodo della pandemia. “Per il Covid, è diventato impossibile e sono rimasta sola. A volte facevo ginnastica nel letto, ero la positiva di turno”. A causa del virus, Agata Reale, è dovuta rimanere in ospedale da sola, senza poter essere assistita da nessun familiare. Un periodo molto difficile, stressante, che ha messo a dura prova lo stato psicologico della ballerina.Fortunatamente, però, Agata è rimasta sempre molto positiva e combattiva, lottando con tutte le sue forze contro la leucemia.

Adesso sta continuando a curarsi e davanti a sé ha ancora un anno molto complicato. Prima di poter tirare un sospiro di sollievo,infatti, dovrà passare ancora un po’ di tempo. La ballerina ha spiegato infatti che continuerà la chemio via bocca e i controlli una volta al mese. La terapia prevede anche l’ago aspirato ogni tre mesi. Ma per far sì che i rischi si abbassino devono passare due anni di consolidamento. Per lei sarà un anno ad aprile, per cui dovrà resistere fino ad aprile 2022.