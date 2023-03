Amici, le prime parole di Maria De Filippi e la richiesta della produzione: "Niente urla, solo un applauso formale"

Ascolta questo articolo

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è ritornata nuovamente a lavoro. Come riportato da più testate giornalistiche, la conduttrice infatti ha registrato una nuova puntata di “Amici“. Il talent show, insieme a “Uomini e Donne“, viene registrato a cadenza settimanale, a differenza di “C’è posta per te” che invece viene spesso registrato molti mesi prima alla sua effettiva messa in onda.

Come riportato dalla pagina Twitter di “Amici News” la produzione avrebbe chiesto al pubblico di rispettare il lutto della De Filippi: “Per prima cosa abbiamo saputo che al pubblico pronto ad entrare in studio per la registrazione è stato detto che all’ingresso di Maria De Filippi nessuno avrebbe dovuto urlare. Era previsto infatti un semplice applauso formale“.

Successivamente sono state pubblicate le prime parole dette da Maria De Filippi dopo l’ingresso negli studi di “Amici”: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato“. Tra l’altro la puntata registrata ieri è molto importante: infatti si tratta dell’ultima del pomeridiano e quindi saranno svelati tutti i particolari sul serale che andrà in onda il 18 marzo.

Le altre novità sui programmi di Maria De Filippi

Intanto è stata confermata la messa in onda di “C’è posta per te”, che andrà quindi in onda questa sera su Canale 5. Nel corso della puntata ci saranno come ospiti Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, volti della serie cult ‘Mare fuori’ in onda su RaiPlay.

Invece “Amici” torna in onda dalla giornata di domani, ove verrà trasmesso il penultimo pomeridiano, precedentemente previsto per il 26 febbraio e sospeso per la morte di Maurizio Costanzo. Invece “Uomini e Donne”, come riportato testualmente dal sito “Super Guida Tv”, torna a partire da lunedì 6 Marzo alle ore 14:45 su Canale 5, in cui si proseguirà dall’ultima puntata prima della sospensione.