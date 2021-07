"Amici": la ventunesima edizione del talent sarà anticipata a settembre

Un’edizione coronata da una mix di emozioni, spesso volte contrastanti. Non sono di certo mancate lacrime nella scorsa edizione di “Amici“, il talent show ventennale di Maria De Filippi. Lacrime sia di gioia che di delusione, ma alla fine dei giochi Amici è proprio questo, un mix di sentimenti.

Tutti hanno gioito nel sapere che la giovane ballerina, Giulia Stabile aveva vinto la ventesima edizione del talent. Una vittoria più che meritata, combattuta fianco a fianco con il suo amore, Sangiovanni (conosciuto nella scuola).

“Amici”, l’anticipo del talent

Visti gli ascolti della precedente edizione, sembra che la produzione abbia voluto giocare un po’ d’anticipo a questo giro. Mentre le passate edizioni iniziavano sempre in autunno inoltrato, questa volta sembra che lo show di Queen Mary verrà anticipato a settembre, molto probabilmente tra le seconda e la terza settimana del nono mese dell’anno.

A riportare la notizia è stato l’esperto Tv Davide Maggio che, nel suo famosissimo e seguito blog, ha dichiarato che a breve riprendere di nuovo lo show, tanto che sono in corso anche le selezione dei futuri alunni.

Le confessioni di Giulia Stabile

In attesa che la notizia assuma l’ufficialità, scopriamo qualcosa in più sul conto di Giulia Stabile. La ragazza infatti oggi sta vivendo un vero sogno diventato realtà grazie al talent. Nella scuola è infatti riuscita a trovare l’amore, ma soprattutto a vincere le sue paure, nate durante il suo periodo adolescenziale.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Giulia nel corso delle sue numerose interviste concesso dopo la sua vittoria: “Ero logorroica, ridevo e sorridevo sempre, ma ero tanto insicura , come se fossi stata sbagliata io e non loro. In quegli anni, se ti dicono che hai un puntino rosso in fronte, anche se non è vero, ma te lo dicono tutti, ad un certo punto di credi anche tu”. La Stabile continua: “Le bulle mi dicevano che era inutile che facessi danza tanto non sarei mai diventata nessuno. Avevo più difficoltà rispetto agli altri, o almeno mi sentivo così.”