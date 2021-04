Amici, la figlia della Peparini si esibisce. Lo studio in lacrime: il commento di Andreas Muller

Durante la diretta di “Amici 2021” andata in onda ieri, sabato 17 aprile, abbiamo assistito ad un momento di forte emozione, quando la coreografa e maestra della Scuola Veronica Peparini ha fatto esibire davanti alle telecamere Canale 5 la figlia Olivia. La piccola ha preso parte all’esibizione della ballerina Giulia Stabile ed è riuscita a commuovere l’intero studio con la sua dolcezza e il suo talento.

La Peparini ha annunciato la piccola guest star già visibilmente emozionata e Maria De Filippi ha spiegato che questa esibizione per Veronica sarebbe stata speciale, da lì a poco si è capito il perché. Dietro ad una parete bianca ha iniziato ad esibirsi la piccolina per poi entrare sul palco per un passo a due con la ballerina Giulia Stabile che, grazie a questa esibizione, è riuscita a conquistare un punto per la sua squadra.

Amici, il commento di Fabrizio Polli e Andrea Muller

Olivia sta seguendo le orme di mamma Veronica e del papà Fabrizio Prolli, anche lui ballerino, ex marito della Peparini e ora suo assistente. Un piccolo talento che ha saputo stupire ed emozionare, soprattutto i giudici Stash e Stefano De Martino e proprio quest’ultimo ha confessato che se fosse toccato a lui assistere all’esibizione del figlio Santiago lo avrebbero “portato via in ambulanza“. Anche per Rudy Zerbi è stato impossibile trattenere le lacrime.

In diretta è arrivato il commento del padre della piccola: “Mi ha distrutto”, ha commentato Prolli. Mentre da casa Veronica e Andrea Muller, attuale suo compagno, hanno condiviso su Instagram tutto il loro orgoglio e la loro emozione: “Brava piccolina. Aveva la tachicardia fino a l’ultimo secondo, ma è stata una vera ballerina. Tutti in lacrime”. Veronica, un paio di anni fa, ha fatto esibire sul palco anche l’altro suo figlio Daniele, e ora come allora l’emozione si è fatta sentire.