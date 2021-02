"Amici", il talent show della De Filippi sbarca su Amazon

“Amici” è il talent show per eccellenza della televisione italiana. Quando circa 20 anni fa andò in onda la prima puntata, si è assistito ad una forma di televisione che col tempo si è evoluta sempre più e ha messo in risalto i giovani talenti. Da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, Da Elodie ad Alberto Urso e molti altri, sono tutte voci “sfornate” dal team “Amici” e oggi affermati nel panorama canoro italiano e non solo.

Il format è ideato e condotto da Maria De Filippi e trattandosi di un prodotto targato Queen Mary, da sempre va in onda su Mediaset. Adesso però è tempo di cambiare. Una delle caratteristiche della De Filippi è il fatto che sia sempre alla ricerca di novità. La lungimiranza è il suo forte ed è sempre al lavoro per adattare i suoi format ai tempi che corrono.

Sicuramente, ad oggi piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Infinity e altro, stanno segnando un’epoca e anche in questo caso, Queen Mary ha deciso di intervenire. “Amici” è pronto per fare il grande passo ed entrare nella grande famiglia della piattaforma streaming, Amazon Prime Video. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale di Davide Maggio.

Nello specifico, il colosso americano ospiterà il daytime del talent show. Dunque, solo chi è abbonato potrà visionare la vita dei ragazzi all’interno della scuola. Queen Mary è sempre al passo coi cambiamenti e in questo momento storico le piattaforme streaming sono una realtà concreta e radicata. La conduttrice cerca sempre di avvicinarsi al moderno, alla novità.

“Amici” quindi è pronto per sbarcare sulla piattaforma Amazon Prime Video. Dopo la parentesi Real Time, il talent sarà trasferito ancora. La puntata settimanale e il serale, che a breve partirà, saranno invece trasmessi sempre su Canale 5. Il primo andrà in onda ogni sabato pomeriggio alle 15:00 circa, mentre il secondo occuperà la prima serata, anche se il giorno non è ancora stato ufficializzato.