Amici, il sogno della giovane Cassandra di partecipare al talent show

Il talent show “Amici” di Maria De Filippi rappresenta il sogno di molti giovani che sogna di entrare nel mondo della musica. Sui social ha avuto un grande seguito la performance di una giovane ragazza che è stata postata da un infermiere dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Si tratta della 21enne Cassandra che lotta contro la leucemia, ma non ha mai abbandonato la passione per il canto.

La diffusione del video in cui si esibisce è stato un modo per permetterle allo stesso modo di partecipare alle selezioni del talent show della Mediaset. A raccontare questa storia è stato il “Mattino” che ha reso nota questa storia, in relazione alla pubblicazione del video della cantante pubblicato su Youtube.

Le parole della giovane ragazza e la passione per il canto

Nei mesi precedenti la giovane Cassandra si era impegnata per partecipare ad Amici ma ha scoperto, in seguito ad alcuni accertamenti, di avere la leucemia. Nonostante questo ostacolo, la ragazza prosegue nel suo sogno, dimostrando una grande forza. Sono arrivate le dichiarazioni della possibile partecipante ad Amici, raccontando il modo in cui sta affrontando questo momento: “Ho iniziato subito con i ricoveri e con i cicli di chemioterapia”.

Ha spiegato di essere riuscita a superare il primo periodo, nel quale nessuno è pronto a fare i conti con una situazione molto difficile. Queste le parole al riguardo: “All’inizio ero molto spaventata, era tutto nuovo e credo che nessuno si senta davvero pronto ad affrontare un percorso di cura del genere che ti scombussola la vita”.

Allo stesso tempo Cassandra ha fatto notare di aver trovato la forza giusta: “Sono sempre stata una persona tosta, allegra ed estroversa”. Infine ha voluto fare un ringraziamento ai familiari: “In questa situazione ho cercato sempre di affrontare tutto restando positiva, non solo per me stessa, pure per chi mi vuole bene”.