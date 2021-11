Amici, furiosa lite tra Rudi Zerby e Anna Pettinelli

Ieri è andata in onda un’altra puntata del Talent Show, ‘Amici di Maria De Filippi’. Sono stati eliminati tre ragazzi e ne sono entrati altri tre nuovi ma le liti ed i dissapori sono sempre gli stessi.

Ricorderete lo zero dato dalla Pettinelli a LDA, cantante del talent e figlio di Gigi D’Alessio, la scorsa domenica. Il voto era stato dato perchè secondo la professoressa il cantante sarebbe stato aiutato nel completare un compito datogli proprio da lei. In settimana poi, la Pettinelli ci ripensa ed assegna quattro al ragazzo. Dice di averci ripensato e di dare un voto che non tenga in considerazione il fatto che secondo lei LDA sia stato aiutato dal suo insegnante.

In questa puntata Zerby chiede a LDA di cantare la canzone assegnatagli dalla maestra ma senza barre. Il maestro dice che vuole far vedere che il ragazzo vale senza il suo aiuto. La Pettinelli non è d’accordo, dice che non è giusto che solo lui canti di nuovi la canzone già giudicata la scorsa settimana. Comunque il ragazzo si esibisce ed è standing ovation del pubblico.

I maestri iniziano di nuovo un acceso confronto. Rudy dice alla collega che occupa quella cattedra abusivamente e che vuole sentire il suo giudizio. La maestra afferma che non darà un giudizio adesso e che vedrà successivamente LDA per parlare con lui dell’esibizione. Sembrerebbe che gli animi si siano placati ma non è così.

Quasi a fine programma ci risiamo. Rudy sbotta: “Trovo ancora inaccettabile il discorso di Anna Pettinelli che pubblicamente non vuole dare il giudizio a LDA. Io pretendo che lei dica quello che pensa di lui. E non dopo, ma adesso. Se Luca accetta di non avere un giudizio io gli sospendo la maglia”. La Pettinelli risponde che non darà nessun giudizio adesso e che finito il programma parlaerà con il cantante e darà a lui un giudizio sempre davanti alle telecamere. Dice che Rudy è un prepotente e che ha trovato scorretto che abbia fatto esibire ancora il ragazzo su qualcosa che era stato già visto e giudicato. Afferma che anche altri ragazzi hanno preso l’insufficienza da lei, la scorsa settimana ma nessuno si è esibito sullo stesso compito.

Non sembra che i due abbiano trovato un punto d’incontro ma vedremo nel daytime come andrà a finire.